Llaman a la unidad y el PRI ve división

Por: Agencia Reforma

Enero 16, 2025 -

CIUDAD DE MÉXICO.- A seis días de que Donald Trump asuma la Presidencia de Estados Unidos, y tras las constantes amenazas económicas y migratorias, el Presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió que no se regatee la unidad nacional con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Luego de que Trump anunciara la creación del Servicio de Ingresos Externos para la recaudación de aranceles confió en que el diálogo será la respuesta. Sin embargo, consideró que el momento también requiere de apoyo a la titular del Ejecutivo.

"Yo tengo confianza en que el diálogo va a superar las diferencias, pero es un momento de cerrar filas, de establecer un frente común con la Presidenta Claudia Sheinbaum, que es la Jefa de Estado, para poder enfrentar, en una relación de respeto y de diálogo, la futura situación frente a Estados Unidos, en una cooperación entre ambas naciones, que es lo deseable", dijo tras la firma del convenio con la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, negó que Morena esté construyendo las vías para trabajar en colaboración, inicialmente con la escucha de opiniones distintas.

"A mí no me gustaría ver órdenes ejecutivas que dañaran a nuestra nación, creo importante la unidad del País, pero yo no veo que Morena esté trabajando para esa unidad. Morena tiene que trabajar para que esa unidad tenga corresponsabilidad de escuchar nuestras opiniones, de escuchar lo que nosotros creemos desde nuestro nacionalismo, que es la conducción de este País", declaró.

Por otro lado, durante la discusión de la Comisión Permanente, la senadora emecista, Amalia García Medina, planteó que los Poderes de la Unión contacten a organizaciones de migrantes en Estados Unidos y empleadores para diseñar una estrategia múltiple, que no sólo esté en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y consulados.