Reforma Judicial va: Claudia Sheinbaum

La Presidenta Constitucional de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que no se eliminará la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), debido a que el amparo promovido por la jueza Nancy Juárez, de Coatzacoalcos, Veracruz, no tiene ningún sustento jurídico, además de que esta orden rebasa sus atribuciones.

No tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación, primero, porque no tiene ninguna atribución, porque una jueza no está por encima del pueblo de México". CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Presidenta de México