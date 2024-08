Emergen hombres negros como votantes clave: EUA

ATLANTA

Todos los lunes por la tarde, el sótano del Andrew and Walter Young Family YMCA se convierte en un espacio de refugio y sosiego para hombres a los que, según los líderes locales, se les ha negado uno con demasiada frecuencia.

El Black Man Lab, que durante casi una década ha intentado crear semanalmente un "espacio seguro, sagrado y terapéutico" para los hombres negros del área metropolitana de Atlanta, reúne regularmente a más de 100 hombres para rezar, meditar y hablar de los retos y triunfos a los que se enfrentan y aprender de sus coetáneos y mayores.

"Es casi una comunión", afirmó Carttrell Coleman, artista plástico de South Fulton, Georgia, que asiste a las reuniones semanales desde hace siete años. "Es una oportunidad para que compartamos nuestras voces y obtengamos recursos. La creación de redes siempre es algo positivo. Es una especie de hermandad".

Una de las últimas reuniones, realizada inmediatamente después de que el presidente Joe Biden suspendiera su campaña de reelección, ganó un peso especial cuando los asistentes consideraron la posibilidad de que una mujer negra ganara la presidencia. La candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris ha reorientado la atención hacia los hombres negros, un grupo demográfico que demócratas y republicanos consideran persuasible, pero cuyas polifacéticas experiencias y preferencias políticas a menudo no se abordan en el debate público.

La campaña de Harris también ha reavivado el debate entre los hombres negros sobre su influencia en estas elecciones.

"Los hombres negros somos el objetivo, y tenemos las llaves del reino. Este es nuestro momento", dijo durante la reunión Lance Robertson, director ejecutivo de los concejales municipales negros de Georgia. "El hombre negro ha construido Estados Unidos. Ahora es el momento de que el hombre negro salve a Estados Unidos".

Los votantes negros masculinos son tradicionalmente uno de los grupos demográficos que más se inclinan por los demócratas en el país. Este año, sin embargo, los dos grandes partidos ven a los hombres negros, especialmente a los menores de 40 años, como votantes asequibles. Que los hombres negros acudan a las urnas en gran número y que mantengan su apoyo tradicional a los candidatos demócratas puede resultar decisivo en noviembre.

"Para ser franco, creo que al principio de este proceso muchos hombres negros veían estas elecciones con mucho escepticismo y temor", observó el obispo Reginald Jackson, que preside las 534 iglesias episcopales metodistas africanas de Georgia. "Pero desde el cambio en la candidatura demócrata, se ha producido un giro. Creo que sienten que tienen algo que pueden apoyar. Creo que se están abordando muchas de las cuestiones que hacían que muchos de ellos se mostraran escépticos".

En el evento Black Man Lab, los hombres presentes procedían de entornos muy distintos. Las edades de los asistentes oscilaban entre los 8 y los 86 años, y varias parejas de padres, abuelos y nietos contaron al grupo las circunstancias únicas a las que se enfrenta cada generación de hombres negros en Estados Unidos.

Históricamente, los votantes negros han priorizado las políticas en materia de derechos civiles y movilidad económica, lo que se ha traducido en un apoyo abrumador a los demócratas.

Pero la forma en que esas preocupaciones se traducen en preferencias políticas ha cambiado a medida que los vínculos tradicionales con instituciones como la iglesia negra se han ido deshilachando para algunos jóvenes negros estadounidenses. "La iglesia negra, en muchos aspectos, ha sido poco atractivo para el hombre negro, y sólo ahora estamos trabajando para abordar las necesidades y corregirlas", dijo Jackson.

Para muchos jóvenes negros, subrayaron los activistas, cuestiones como la creación de bienestar, el espíritu emprendedor, la reforma de la policía y las políticas antidiscriminatorias en el lugar de trabajo son prioritarias.

"Queremos que haya empleo y oportunidades para los hombres negros, sobre todo", indicó Andre Greenwood, presidente de la YMCA que organiza el evento Black Man Lab. Greenwood, que apoya a Harris, dijo que los mensajes sobre la economía serán los más importantes para los votantes negros masculinos.

La entrada de Harris en la contienda presidencial ha desencadenado una oleada de organización entre los hombres negros que la respaldan. Al día siguiente de que Biden abandonara la contienda y apoyara a Harris, una conferencia virtual dirigida a hombres negros reunió a más de 53.000 asistentes y recaudó más de 1,3 millones de dólares. El evento, organizado por Win With Black Men (Ganar con los hombres negros), un colectivo de grupos dirigidos por hombres negros, ha celebrado reuniones periódicas cada semana desde entonces para comprometer a los organizadores con los hombres negros.

"Hasta este momento, estas personas no estaban realmente comprometidas con esta temporada electoral, y mucho menos se ofrecían como voluntarias para organizaciones externas. Creo que lo que estamos viendo ahora es un nivel masivo de energía orgánica que no se puede negar", dijo Quentin James, fundador del Collective PAC, un comité de acción política demócrata que apoya a los candidatos negros.

Win With Black Men aseguró que destinaría los fondos recaudados a organizaciones de todo el país dedicadas a la participación de los hombres negros. Más de 150 grupos han solicitado apoyo. James subrayó que, si bien la reciente recaudación de fondos es notable, el propio esfuerzo del equipo de campaña de Harris para involucrar a los hombres negros puede no ser suficiente a menos que se combine con grupos externos que cuenten con una sólida financiación y que gocen de la confianza de las comunidades locales desde hace mucho tiempo.

Harris también ha revitalizado su labor de acercamiento a los hombres negros. El equipo de la campaña cree que tiene un mensaje ganador para las prioridades de los hombres negros.

"Es riqueza y es salud", indicó el estratega demócrata Antjuan Seawright al referirse al mensaje.

Seawright dirige las asambleas públicas denominadas "Chop It Up", organizadas por el Comité Nacional Demócrata para hombres negros en barberías y otros lugares de los estados más disputados este año. Señaló que los hombres negros "no son monolíticos" y añadió que es un error que las campañas asuman que "sólo nos importa la reforma de la justicia penal".

El esfuerzo culminante también pretende abordar el escepticismo que existe desde hace tiempo entre muchos hombres negros sobre el sistema político, que consideran discriminatorio y poco receptivo a sus intereses. Otros han abordado las posibles dudas de los hombres sobre la elección de una mujer para el cargo más importante de la nación.

Los republicanos también ven una oportunidad de abrirse camino entre los hombres negros precisamente por esas frustraciones de larga data. Donald Trump habla a menudo de su interés por conseguir un mayor apoyo de los votantes negros. Los republicanos negros, como los representantes Byron Donalds, de Florida, y Wesley Hunt, de Texas, han organizado una serie de eventos titulada "Congreso, coñac y puros" en ciudades como Atlanta, Filadelfia y Milwaukee.

"Los hombres negros han sido dados por sentado por el Partido Demócrata durante años, pero el mensaje del presidente Trump está resonando a niveles históricos porque él está haciendo el trabajo", dijo Janiyah Thomas, directora de prensa negra del equipo de campaña de Trump.

Marcus Robinson, uno de los principales portavoces del Comité Nacional Demócrata, calificó la estrategia de promoción republicana de "palabrería, retórica con carga racial y estereotipos ofensivos, que van desde cuestionar la identidad de la vicepresidenta Harris hasta afirmar que los votantes negros deberían empatizar con Trump porque es un delincuente condenado".

Para muchos de los asistentes al evento Black Man Lab, la revigorizada carrera presidencial es una oportunidad para asegurarse de que sus intereses son atendidos en los más altos niveles del gobierno.

"Estaba en la calle haciendo cosas alocadas y esto me salvó la vida", afirmó Damon Bod, un técnico de mantenimiento de edificios de Atlanta, sobre su experiencia en el evento Black Man Lab. Bod explicó que había perdido a toda su familia cercana a causa de la violencia y que el evento le proporcionó asesoramiento y una comunidad.

Agregó que apoyaría a Harris en las elecciones porque los hombres que lo apoyaron sentían que ella promovería los intereses de los hombres negros.

"Lo he estado analizando y espero que ella haga algo bueno. Mis hermanos han dicho que lo hará, gente que me conoce. Pero sólo Dios lo sabe", dijo Bod.

Panelistas y asistentes levantan los puños durante una reunión de Black Man Lab para debatir la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris, en Atlanta.