Por: Agencia AP

Diciembre 29, 2024 -

Kiev, Ucrania.- Cinco meses después de su sorpresiva ofensiva en Rusia, las tropas ucranianas están ensangrentadas y desmoralizadas por el creciente riesgo de derrota en Kursk, una región que algunos quieren mantener a toda costa mientras otros cuestionan el valor de haberse internado allí.

Las batallas son tan intensas que algunos comandantes ucranianos no pueden evacuar a los muertos. La demora en las comunicaciones y las tácticas mal programadas han costado vidas, y las tropas tienen pocas formas de contraatacar, dijeron siete soldados y comandantes en el frente a The Associated Press bajo condición de anonimato para poder discutir operaciones sensibles.

Desde que se vio sorprendida por la incursión relámpago de Ucrania, Rusia ha acumulado más de 50.000 tropas en la región, incluyendo algunas de su aliado Corea del Norte. La cifra exacta es difícil de obtener, pero el contraataque de Moscú ha matado y herido a miles y los ucranianos, desbordados, han perdido más del 40% de los 984 kilómetros cuadrados (380 millas cuadradas) que habían tomado en la región en agosto.

La invasión a gran escala lanzada hace tres años dejó al Kremlin en posesión de una quinta parte del país vecino, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, ha insinuado que espera que controlar Kursk ayude a forzar a Moscú a negociar

el final de la guerra. Pero cinco funcionarios ucranianos y occidentales en Kiev — que hablaron bajo condición de anonimato para discutir libremente asuntos militares sensibles — señalaron que temen que apostar por Kursk pueda debilitar la línea del frente de 1.000 kilómetros (621 millas) y Ucrania está perdiendo un valioso terreno en el este.

"Como se suele decir, hemos golpeado un avispero. Hemos agitado otro punto caliente", afirmó Stepan Lutsiv, un mayor de la 95ª Brigada de Asalto Aerotransportada.