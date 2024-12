Fiscalía deja de oponerse a que Frank Pérez sea abogado de "El Mayo"

Por: El Universal

Diciembre 18, 2024 - 07:22 p.m.

La fiscalía del Distrito Este de Nueva York desistió de oponerse a que Frank Pérez sea el abogado de Ismael Zambada García, alias "El Mayo", pese a un potencial conflicto de intereses porque Pérez es también abogado del hijo del Mayo, Vicente Zambada Niebla.

En un documento remitido al juez Brian Cogan, quien lleva el caso, la fiscalía dijo que, por ahora, no hay "conflictos de intereses" claros, porque no es todavía seguro que haya juicio pronto ni que se llame a declarar a Vicente Zambada Niebla, de quien Pérez es abogado.

Los fiscales dijeron que además de ser hijo del "Mayo", Zambada Niebla fue co-conspirador de su padre, y que se declaró culpable en su búsqueda de lograr un acuerdo de cooperación con el gobierno. Recordaron que Zambada Niebla, de hecho, testificó en el juicio de otro coacusado en el caso de "El Mayo": Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

La fiscalía indicó, no obstante, que en las circunstancias actuales, que Zambada Niebla sea llamado a testificar en un eventual juicio contra "El Mayo" "es una posibilidad" y que no hay "algún otro conflicto de interés" derivado de que Pérez sea abogado de "El Mayo" y su hijo. Por tanto, reconoció que "no está claro que el potencial conflicto de interés se materialice eventualmente. "No se ha establecido fecha del juicio, y considerando la complejidad del caso, es improbable que se fije una fecha inminente".

Aclararon que "si el caso avanza hacia un juicio, y específicamente si se vuelve probable que Zambada Niebla sea llamado a testificar contra el acusado, la fiscalía pedirá una audiencia para revisar si se puede evitar el conflicto de intereses".

"El Mayo" Zambada fue detenido el pasado 25 de julio pasado en Nuevo México, Estados Unidos, tras ser engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán. El heredero de Guzmán habría entregado a "El Mayo" en busca de beneficios judiciales para él y un hermano preso en ese país.

La confrontación en Sinaloa involucra a pistoleros leales a "El Chapo" y sus hijos contra aliados de Zambada, quien se declaró inocente de una serie de cargos que enfrenta en un tribunal de Nueva York.