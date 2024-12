Proceden de Asia: Decomisan más de 3 mil guitarras Gibson falsas

Por: Associated Press

Noviembre 30, 2024 -

LOS ÁNGELES, California.- Más de 3,000 guitarras eléctricas Gibson falsas, provenientes de Asia, fueron incautadas por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en el Puerto de Los Ángeles-Long Beach, informaron las autoridades.

Si las guitarras hubieran sido auténticas, habrían tenido un valor de 18 millones de dólares, dijo la CBP en un comunicado. La CBP indicó que el fabricante de guitarras Gibson había confirmado que los instrumentos interceptados eran falsificaciones.

Gibson, fundada en 1894 y con sede en Nashville, Tennessee, tiene la mayor cuota de mercado en guitarras eléctricas de alta gama y todas sus guitarras son hechas a mano en Nashville, Tennessee, y Bozeman, Montana.

"Estas guitarras falsas pueden parecer y sentirse auténticas para los consumidores incautos que las compran de fuentes en línea de terceros, mercados callejeros, minoristas no autorizados y transacciones de persona a persona", dijo Cheryl M. Davies, directora de operaciones de campo de la CBP en Los Ángeles. "A medida que nos acercamos a la temporada de compras navideñas, los consumidores deben prestar atención a dónde están comprando estos productos, cuánto están pagando y si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea".

Las guitarras Gibson han sido tan emblemáticas en la historia de la música que la leyenda del rock and roll Chuck Berry fue enterrado con su instrumento, el músico de blues B.B. King cariñosamente nombró la suya "Lucille", y el guitarrista de rock Eric Clapton tomó prestada una de George Harrison para tocar él solo en la canción de los Beatles "While My Guitar Gently Weeps".

"Esto es realmente emotivo y personal para nosotros no solo por la protección de nuestros músicos, sino por nuestro equipo de Gibson en general, lo cual incluye los artesanos en nuestras fábricas en Nashville, Tennessee, y Bozeman, Montana, quienes son generaciones de familias estadounidenses que han dedicado toda su vida a la fabricación artesanal de instrumentos Gibson", dijo Beth Heidt, directora de marketing de Gibson, en un comunicado.

Las autoridades anunciaron la incautación el martes, pero no especificaron cuándo se realizaron las incautaciones, de qué país provenían las guitarras ni quién las fabricó.

La investigación conjunta de la CBP, el Departamento de Seguridad Nacional y la policía del condado de Los Ángeles sigue en curso.

Violar la propiedad intelectual es un delito grave que conlleva una multa de 250.000 dólares y 10 años de cárcel en Estados Unidos.