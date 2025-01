Trump en Davos: 'Inviertan en EU o enfrentarán aranceles'

WASHINGTON, DC.- El presidente Donald Trump utilizó un discurso el jueves ante el Foro Económico Mundial para prometer a las élites globales impuestos más bajos si trasladan la fabricación a Estados Unidos y amenazó con imponer aranceles si no lo hacen.

"Vengan a fabricar su producto en Estados Unidos y les ofreceremos algunos de los impuestos más bajos que cualquier nación en la tierra", dijo Trump. "Pero si no fabrican su producto en Estados Unidos, lo cual es su prerrogativa, entonces muy simplemente, tendrán que pagar un arancel — diferentes montos — pero un arancel, que dirigirá cientos de miles de millones de dólares e incluso billones de dólares a nuestro tesoro para fortalecer nuestra economía y pagar la deuda bajo la administración Trump".

Trump, quien habló el miércoles con el príncipe heredero de Arabia Saudí, también dijo el jueves que el reino quiere invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos, pero que le pediría al príncipe heredero Mohammed bin Salman que lo aumente a 1 billón de dólares. El comentario provocó algunas risas entre el público en la sala en Davos.

Al presentar a Trump, el fundador de Davos, Klaus Schwab, le dijo al nuevo presidente que su regreso y su agenda "han estado en el foco de nuestras discusiones esta semana". Invitó a Trump a hablar en la cumbre en persona el próximo año.

President Trump virtually addressed the audience at the World Economic Forum in Davos, Switzerland. He said countries would have to pay a tariff if they don´t make their product in the U.S.



Read more: https://t.co/AQfajjdnPb pic.twitter.com/Sz40OpRj9H