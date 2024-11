Crece inquietud por inflación: Se disparan Wall Street y bitcoin

Por: Associated Press

NUEVA YORK.- Las bolsas de valores de Estados Unidos, Tesla, de Elon Musk, los bancos y el bitcoin subieron el miércoles, ya que los inversionistas hacían apuestas sobre lo que significará el regreso de Donald Trump a la presidencia para la economía y el mundo. Entre los perdedores se encuentran la industria de energía renovable, y potencialmente cualquiera que vea el alza de la inflación con preocupación.

El S&P 500 se disparó 2,5%, o 146,28 puntos, para quedar en 5,929.04, en lo que fue su mejor día en casi dos años. El índice Dow Jones avanzó 1.508,05 puntos, o 3,6%, y cerró en 43.729,93, mientras que el Nasdaq ganó 544,29 unidades, o 3%, y se situó en 18.983,47. Los tres índices superaron los récords que habían establecido en las últimas semanas.

Históricamente, el mercado de valores estadounidense ha tendido a subir independientemente de qué partido gane las elecciones presidenciales, y los demócratas han obtenido mayores ganancias, en promedio, desde 1945. Pero la victoria republicana podría significar grandes cambios en las industrias ganadoras y perdedoras bajo de la superficie, y los inversionistas han apostado al impacto que podrían tener los aranceles más altos, los impuestos más bajos y las regulaciones menos estrictas que favorece Trump.

"Los mercados están tratando de descifrar qué sucederá a continuación, pero por el momento, el mercado está poniendo precio a un panorama de mayor crecimiento e inflación más alta", dijo Peter Esho, de Esho Capital.

Los cambios que efectúe Trump en su segundo mandato, por supuesto, probablemente dependerán de si sus correligionarios republicanos ganan el control del Congreso, y eso aún está por determinarse. Eso podría dejar un margen para dar macha atrás a algunos de los movimientos bruscos del miércoles.

Sin embargo, el mercado se está dividiendo entre ganadores y perdedores bastante claros después de la victoria de Trump, entre ellos:

Acciones bancarias, al alza

Las acciones de grandes bancos lideraron el avance, en parte gracias a la esperanza de que una economía más fuerte significaría más clientes solicitando créditos y pagándolos con intereses. También se dispararon debido a la expectativa de que un gobierno republicano implemente una regulación menos estricta. JPMorgan Chase se disparó 11,5%, y las acciones financieras reportaron las mayores ganancias de los 11 sectores que componen el S&P 500. Entre las mayores alzas del mercado cabe destacar Capital One Financial que subió 15%, y Discover Financial que se disparó 20,2% ante la especulación de que su fusión pendiente obtendría más fácilmente la autorización del gobierno federal en una administración encabezada por Trump.

Monedas extranjeras bajaron frente al dólar

Trump ha prometido aumentar drásticamente los aranceles para las importaciones de China, México y otros países, lo que genera inquietud por la posibilidad de guerras comerciales y de trastornos en la economía global. Una medida del valor del dólar estadounidense frente a varias monedas principales subió 1,6%, lo que significa que esas otras monedas cayeron.

El euro bajó 1,5%, y el won surcoreano cayó 1,2% El peso mexicano, que ha estado cayendo frente al dólar desde mediados de año, en parte debido a preocupaciones sobre una posible reelección de Trump, cayó al inicio de la jornada, pero luego redujo sus pérdidas.