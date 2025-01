Indulto de Biden a Fauci y Milley para evitar represalias de Trump

Por: Agencia AP

Enero 20, 2025 - 08:36 a.m.

WASHINGTON, EU. — El presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, indultó el lunes al médico Anthony Fauci, al general retirado Mark Milley y a los miembros de la comisión de la Cámara de Representantes que investigó el asalto del 6 de enero al Capitolio, utilizando los extraordinarios poderes de su cargo en sus últimas horas para protegerlos de una posible "venganza" por parte del gobierno entrante de Donald Trump.

Biden toma la decisión luego que Trump advirtiera sobre una lista de enemigos llena de personas que lo han contrariado políticamente o han intentado que asuma responsabilidades por su intento de anular su derrota en las elecciones de 2020 y su papel en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Trump ha seleccionado a nominados para su gabinete que respaldaron sus mentiras electorales y que han prometido castigar a aquellos involucrados en los esfuerzos por investigarle.

"La emisión de estos indultos no debe interpretarse como un reconocimiento de que algún individuo haya cometido algún acto indebido, ni debe la aceptación ser malinterpretada como una admisión de culpa por algún delito", indicó Biden en un comunicado. "Nuestra nación debe a estos servidores públicos un agradecimiento por su incansable compromiso con nuestro país."

Los indultos, anunciados a pocas horas de que termine la presidencia de Biden, han sido objeto de un acalorado debate durante meses en los niveles más altos de la Casa Blanca. Es habitual que un presidente conceda clemencia al final de su mandato, pero esos actos de misericordia suelen ofrecerse a estadounidenses que han sido condenados por delitos. Biden, demócrata, ha utilizado el poder de la manera más amplia y no probada posible: indultar a aquellos que ni siquiera han sido investigados aún. La decisión sienta las bases para un uso aún más expansivo de los indultos por parte de Trump y futuros presidentes.

Si bien la Corte Suprema dictaminó el año pasado que el presidente goza de una amplia inmunidad frente a procesos por lo que podrían considerarse actos oficiales, los ayudantes y aliados del presidente no gozan de tal protección. Hay temores de que Trump o futuros presidentes puedan usar la promesa de un indulto general para alentar a los aliados a tomar medidas que de otro modo podrían resistir por temor de violar la ley.

Trump, quien asume el cargo al mediodía, ha prometido, en sus primeros momentos como presidente, indultar a muchos de los involucrados en el violento y sangriento asalto del 6 de enero de 2021, que hirió a aproximadamente 140 agentes policiales.

"Todos en este gran escenario estarán muy contentos con mi decisión", dijo en un mitin el domingo.

No queda claro si los indultados por Biden requerirán la clemencia o incluso aceptar la oferta en absoluto. Cualquier aceptación podría verse como una admisión tácita de culpa o mala conducta, validando años de ataques por parte de Trump y sus seguidores, aunque quienes han sido indultados no han sido formalmente acusados de ningún delito.

"Estas son circunstancias excepcionales, y no puedo en buena conciencia no hacer nada", explicó Biden, agregando que "Incluso cuando las personas no han hecho nada malo —y de hecho han hecho lo correcto— y finalmente serán exoneradas, el simple hecho de ser investigadas o procesadas puede dañar irreparablemente las reputaciones y finanzas".

Fauci fue director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en los Institutos Nacionales de Salud durante casi 40 años, incluyendo durante el mandato de Trump y luego fungió como el principal asesor médico de Biden hasta su jubilación en 2022. Ayudó a coordinar la respuesta de la nación a la pandemia de COVID-19 y provocó la ira de Trump cuando se resistió a las nociones de salud pública no probadas de Trump. Desde entonces, Fauci se ha convertido en un objetivo de intenso odio por parte de la derecha, que lo culpan por los mandatos sobre uso de mascarillas y otras políticas que creen que infringieron sus derechos, incluso mientras cientos de miles de personas morían.

"Realmente aprecio la medida que el presidente Biden ha tomado hoy en mi nombre", dijo Fauci a la cadena ABC. "No he cometido ningún delito... y no hay motivos posibles para ninguna acusación o amenaza de investigación penal o proceso en mi contra".

Mark Milley, expresidente del Estado Mayor Conjunto, ha llamado a Trump fascista y detalló la conducta de Trump en torno a la insurrección mortal del 6 de enero de 2021. Dijo que estaba agradecido con Biden por un indulto.

"No deseo pasar el tiempo restante que el Señor me conceda luchando contra aquellos que injustamente podrían buscar represalias por lo que percibo como desaires", dijo en un comunicado. "No quiero poner a mi familia, a mis amigos y a aquellos con quienes he servido ante distracciones, gastos y ansiedad resultantes".

Biden también extendió indultos a miembros y personal de la comisión sobre el 6 de enero que investigó el asalto, así como a los agente de policía del Capitolio federal y de la Policía Metropolitana de D.C. que testificaron ante la comisión sobre sus experiencias ese día, superados por una turba enfurecida y violenta de partidarios de Trump.

La comisión pasó 18 meses investigando a Trump y la insurrección violenta del 6 de enero de 2021. Fue encabezada por el congresista federal Bennie Thompson, demócrata por Mississippi, y la republicana Liz Cheney, quien luego prometió votar por la demócrata Kamala Harris e hizo campaña con ella. El informe final de la comisión concluyó que Donald Trump participó penalmente en una "conspiración multipartita" para anular los resultados legales de las elecciones presidenciales de 2020 y no actuó para impedir que sus partidarios asaltaran el Capitolio.

"En lugar de aceptar la responsabilidad, aquellos que perpetraron el asalto del 6 de enero han aprovechado toda oportunidad para socavar e intimidar a aquellos que participaron en la Comisión Selecta en un intento de reescribir la historia, borrar la mancha del 6 de enero por beneficio partidista y buscar venganza, incluso amenazando con procesos penales," afirmó Biden.

El comunicado de Biden no incluyó los nombres de los numerosos miembros y personal.

"Estos servidores públicos han servido a nuestra nación con honor y distinción y no merecen ser objetivos de enjuiciamientos injustificados y políticamente motivados," subrayó Biden.

Biden, un institucionalista, ha prometido una transición fluida a la próxima administración, invitando a Trump a la Casa Blanca y señalando que la nación estará bien, incluso al tiempo que alertaba sobre una oligarquía creciente durante su discurso de despedida. Ha pasado años advirtiendo que la llegada de Trump a la presidencia nuevamente será una amenaza para la democracia. Su decisión de romper con las normas políticas con los indultos preventivos fue motivada por esas preocupaciones.

Biden ha establecido el récord presidencial de más indultos y conmutaciones individuales emitidos. Anunció el viernes que conmutará las sentencias de casi 2.500 personas condenadas por delitos no violentos relacionados con drogas. Previamente anunció que estaba conmutando las sentencias de 37 de las 40 personas en el corredor de la muerte federal, convirtiendo sus penas en cadena perpetua justo semanas antes que Trump, un defensor abierto de la expansión de la pena capital, asuma el cargo. En su primer mandato, Trump presidió una serie sin precedentes de ejecuciones, 13, en un cronograma prolongado durante la pandemia del coronavirus.

Biden no es el primero en considerar tales indultos preventivos: los ayudantes de Trump los consideraron para él y sus partidarios involucrados en sus fallidos esfuerzos por anular las elecciones presidenciales de 2020 que culminaron en el violento asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Pero los indultos de Trump nunca se materializaron antes que dejara el cargo hace cuatro años.

Gerald Ford otorgó un "indulto completo, libre y absoluto" en 1974 a su predecesor, Richard Nixon, por el escándalo Watergate. Creía que un juicio potencial "causaría un debate prolongado y divisivo sobre la conveniencia de exponer a un hombre que ya ha pagado la pena sin precedentes de renunciar al cargo electivo más alto de Estados Unidos," como se escribió en la proclamación del indulto.