Análisis detallado del HomePod Mini en 2024

Por: Agencia Reforma

Diciembre 31, 2024 - 05:00 p.m.

HomePod Mini cumple cuatro años en el mercado desde su debut en noviembre de 2020. Se trata del asistente inteligente Siri encerrado en una bocina con micrófonos, cuyo cuerpo esférico le da un toque decorativo a cualquier espacio donde se coloque.

Este gadget forma parte de la categoría de TV y Casa, la división que se encarga de desarrollar otros productos como el Apple TV 4K, el servicio de streaming Apple TV+, y dar soporte a la aplicación App Casa. Teniendo esto cuenta pasemos a la experiencia de uso.

Este año, Apple presentó el nuevo color medianoche, sumando así la quinta variante de color en su catálogo. La actualización solo fue estética, por lo que no se sumaron nuevas funciones a las preexistentes como interactuar con Siri, escuchar música y ayudarte en la automatización del hogar.

La bocina es pequeña y cabe en cualquier lugar, en mi caso la coloqué cerca de mi escritorio de trabajo para que reprodujera cada tanto mis artistas favoritos, y cuando requería relajarme le pedía un poco de naturaleza al mi alrededor con sonidos del bosque.

El primer tropiezo desde que se lanzó este producto es que no es posible enlazar tu cuenta de Spotify ni de ningún otro servicio que no sea Apple Music. No termino de entender por qué frenar a los usuarios de llevar sus playlists favoritas a estas pequeñas bocinas que suenan tan bien.

No imagino un escenario encendiendo un Apple TV y solo ver las producciones de Apple TV+, es por ello que aprovechamos estas páginas para pedir a Apple que flexibilice su ecosistema y deje entrar a la competencia.

La reproducción de Spotify, y de cualquier otro servicio, fue posible mediante AirPlay desde mi iPhone, aún así, no me gustaría no depender de mi teléfono para disfrutar de mis canciones más escuchadas de 2024. Además, es imposible conectar un teléfono que no sea iPhone mediante Bluetooth. Mal.

¿Alexa, eres más competente? Es un sí rotundo. Su rival directo permite llamadas telefónicas, conectarse vía Bluetooth con cualquier fuente, y establecer armonía en la domótica en la casa. HomePod Mini puede llamar a tus contactos, pero requiere de enlazarse al iPhone, además, para disfrutar de música requieres pagar Apple Music, pues no hay un modelo con anuncios.

Lo que sí puedes hacer es establecer recordatorios, añadir eventos al calendario, poner alarmar y temporizadores. Lo usual en este tipo de bocinas. Pero, ¿no sería genial tener Apple Intelligence en estas bocinas? Esta IA avanzada podría darle mucho valor a la bocina para tener conversaciones más específicas.

Lo mejor

Compacta y un sonido espectacular, son los principales atributos de HomePod Mini. Además, resulta conveniente tener a Siri listo para que resuelva algunas dudas triviales y al mismo tiempo ayudarte con algunas tareas, traducciones o detectar la temperatura y humedad donde se encuentre.

Lo menos cool

Cerrar la experiencia musical solo a Apple Music en una bocina con una calidad de sonido remarcable es un suicidio tecnológico, así que insistiremos en que Apple sume otros servicios a sus bocinas inteligentes. Además, para ganarle ventaja a Amazon, nos encantaría tener el servicio de Apple Intelligence.

Conclusión

HomePod Mini es un asistente de escritorio basado en Siri donde puedes reproducir algún podcast o música desde Apple Music, sin embargo, puede valer más la pena si pudiera enlazar otros servicios de streaming como Spotify. Ve por ella si tu ecosistema es Apple, si no, Alexa es la opción.

Calificación

2.5 estrellas de 5