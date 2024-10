Sin fijar postura CREDE Reynosa por suspensión de labores

El Mañana / Staff.- Hasta el día de hoy, autoridades del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Reynosa, no ha emitido declaración alguna sobre si se aplicará algún correctivo o no contra directivos de escuelas públicas que suspendieron clases este lunes pues por parte de la SEP Tamaulipas, no hubo autorización alguna para ello.

Y pese a ello, buena parte de los planteles ayer lunes no tuvieron actividad educativa, dejando sin enseñanza a un buen número de estudiantes del nivel pre escolar, primaria y secundaria.

Para obtener información sobre los porcentajes de planteles que sí tuvieron clases y los que no laboraron, trató de entrevistarse a Alicia Pizaña Navarro, titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Reynosa, pero no fue posible localizarla.

Incluso hasta el momento, como representante de Educación en esta fronteriza ciudad, tampoco ha hecho saber si se aplicará algún tipo de correctivo contra directores de aquellos planteles en los cuales de manera indebida y amparándose en reuniones sindicales, decidieron no ir a trabajar a sus fuentes de empleo.

Se espera que para el próximo miércoles haya algún comunicado oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública de Tamaulipas por cuanto a la suspensión de clases no autorizada por esa dependencia ocurrida el pasado lunes en varias instituciones educativas de esta ciudad.