Termina emergencia; regresan a las clases

La tormenta Alberto dejó asueto a los estudiantes de los diferentes niveles educativos en Reynosa, pero este lunes todos regresan a las aulas.

Durante esta semana que acaba de pasar, el miércoles, jueves y viernes los alumnos de Tamaulipas no tuvieron clases por la alerta que se generó por las lluvias.

Las autoridades de la Secretaria de Educación privilegiaron la seguridad para el alumnado, a fin de evitar riesgos.

Este lunes ahora toca regresar a los salones de clases tanto de educación básica, media superior y superior.

En Tamaulipas no se suspendió la cuestión laboral, solamente la educativa, a diferencia de Nuevo León, donde se pidió no salir o acudir a trabajar, ir a la escuela y la no circulación del transporte público.

Sigue el pronóstico de lluvias y las autoridades educativas estatales se mantienen al pendiente.