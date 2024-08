Alertan contra la nueva modalidad de ciberfraude: Maleta o Paquete Retenido en Aduana

El Mañana / Staff.- La Policía Cibernética en Tamaulipas alerta a los ciudadanos sobre una nueva modalidad de fraude denominada "Maleta o Paquete Retenido en la Aduana", en esta estafa, los ciberdelincuentes se hacen pasar por familiares o amigos de las posibles víctimas, utilizando redes sociales para engañarlas y estafarlas.

El modus operandi de estos criminales sigue un patrón específico: los estafadores envían mensajes a través de redes sociales haciéndose pasar por un familiar o amigo que, supuestamente, se encuentra en el extranjero; en el mensaje mencionan que han perdido un vuelo o que irán de vacaciones a la localidad de la víctima y, posteriormente, el supuesto familiar o amigo informa que su maleta contiene objetos valiosos y atractivos y que necesita que alguien los recoja.

La víctima es informada que debe recoger las maletas en una empresa de paquetería privada y los delincuentes, incluso, envían fotografías de las mismas y una lista detallada de su contenido para hacer el engaño más creíble y, finalmente, para consumar el delito, los estafadores solicitan a la víctima que realice un depósito en una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de pagar los costos de aduana o envío. Una vez realizado el pago, los delincuentes desaparecen, dejando a la víctima sin su dinero.

"Me pasó, me mandaron mensaje, que era un primo y que pasara por su equipaje en Estados Unidos; yo no tengo ningún primo en ese país, obvio, no hice caso", dijo Ana Luz, ciudadana.

Este tipo de estafas se están volviendo cada vez más comunes, y es crucial que la población se mantenga alerta y no caiga en estas trampas.

Para más detalles, se puede consultar la página oficial de la Guardia Estatal Cibernética en Facebook o contactar a autoridades locales a través del 089 o del correo electrónico policiacibernetica.ssp@tamaulipas.gob.mx.