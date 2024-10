Solicitan actualizar tema de la lactancia materna en Reynosa

El Mañana / Staff.- Se necesita actualizar el tema de la lactancia materna en los hospitales y brindar capacitación al personal, a fin de dar las mejores herramientas a las madres de familia.

Anayansi Carrillo, asesora de Lactancia Materna comentó que es importante que se tenga información actual para evitar los mitos que hay sobre el tema.

"Sí, definitivamente se necesita todavía mucha actualización, se necesita todavía mucha información y no podemos seguir con información antigua o midiendo bebés con tablas de pesos que no aplican para bebés de lactancia materna; o sea, sí es importante que haya mucha actualización, mucha información para que no quede ninguna duda cuando una familia, mamá, papá, abuelos deseen que el bebé tenga el beneficio de la lactancia materna", dijo.

La asesora pidió a las madres de familia a que busquen información para evitar que desconfíen de su cuerpo.

"Está por todos lados, es importante preguntar, no hay pregunta tonta, ustedes pregunten, busquen, contacten y no paren a las mamás nuevas y a las mamás que ya han tenido dos o tres bebés, no desconfíen de su cuerpo; su cuerpo es oro y le va a regalar todo lo que necesita su bebé", recalcó.

Explicó que la mayoría de los hospitales no tienen ninguna asesora de Lactancia Materna, por lo que es importante apoyar en ciertos casos cuando mamá desea amamantar para que puedan apoyar con mucha información.