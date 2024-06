Buscan importadores reunión con Claudia

Los comercializadores de autos usados en Reynosa han manifestado su interés de reunirse con la presidenta electa de la República, Claudia Sheinbaum, cuando ya esté en el poder para discutir los trámites de importación y otros asuntos relacionados con la industria.

Hugo Jofre Chávez, representante de los comercializadores de autos usados, comentó que están planeando solicitar una reunión con Claudia Sheinbaum para abordar temas prioritarios que afectan a la industria del rubro.

Queremos pedir una reunión con la señora presidenta Claudia Sheinbaum, para ver si es posible; vamos a darle un poco más de tiempo para que se asiente y aborde los temas que tienen prioridad. Esperamos mejorar la situación en favor de la población.

Explicó que las operaciones actuales oscilan entre 300 y 400 vehículos importados semanalmente, dependiendo de la demanda, pero no como la ciudad de Matamoros, que registra un aumento del 30 por ciento en la importación.

"Nosotros no tenemos tantas operaciones; en una semana muy buena importamos alrededor de 400 vehículos, mientras que en semanas más bajas unos 300. El incremento en las operaciones no ha sido por aranceles ni por cuotas compensatorias ni por ninguna medida gubernamental, los aumentos se deben al desfase de la economía, pero no por incremento de aranceles", dijo.

El sector de autos usados en Reynosa se encuentra con la esperanza de que futuras discusiones con las autoridades federales puedan mejorar las condiciones para los importadores y, en consecuencia, beneficiar a la comunidad.