Avalan ‘Operación mochila’ en prepas y universidades de Reynosa

Para el coordinador de la comisión de Educación en el cabildo de Reynosa, Arnoldo Treviño Azuela, la responsabilidad de impedir que los estudiantes lleven a las escuelas artículos, armas o sustancias prohibidas, no sólo recae en las instituciones, sino también en los padres de familia, quienes periódicamente deben revisar lo que sus hijos portan en las mochilas. “Muchas veces no vemos qué llevan; la operación mochila evita cualquier tipo de mal uso de artículos que no deban llevar a la escuela; también el papá desde casa hay que checar las mochilas, no nada más la escuela”. La posibilidad de que se legisle a favor de este operativo permitirá mayor libertad para realizarlo, ya que actualmente, según el regidor Arnoldo Treviño Azuela, se requiere la autorización de los padres de familia, ya que lamentablemente algunos lo consideran como una falta a la privacidad de los estudiantes.