Recauda AMPRAC Reynosa fondos para titulación de universitarias

Por: Isbac Martínez

Noviembre 24, 2024 -

El Mañana / Staff.- Con el objetivo de apoyar en la titulación de mujeres universitarias, la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa, A.C., realizó el programa "Becatón" 2024, mediante el cual se reunieron fondos económicos para apoyar en los gastos que implica el trámite de este importante documento.

Integrantes de esta asociación y patrocinadores se reunieron en la plaza Niños Héroes, del centro de Reynosa, para reconocer a los patrocinadores que permiten apoyar a mujeres con recursos limitados en la obtención de su título profesional y, al mismo tiempo, anunciar la apertura de la convocatoria para quienes busquen ser parte de este importante programa.

"La convocatoria apenas inicia; en nuestra página está publicada la convocatoria para elegir a mujeres próximas a titularse para que accedan a su beca" Angélica Almanza Treviño Vicepresidenta de AMPRAC

"Este es un evento de cierre de nuestro programa ´Becatón´; hemos estado con patrocinadores que nos han estado apoyando. La convocatoria apenas inicia, en nuestra página está publicada la convocatoria para elegir a mujeres próximas a titularse para que accedan a su beca", comentó Angélica Almanza Treviño, vicepresidenta de AMPRAC.

Beneficiarias de este programa agradecen a los patrocinadores por permitir este apoyo, que más que un impulso económico representa el abrir la puerta a más y mejores oportunidades, tanto de empleo como de emprendimiento.

"Cuando me brindaron su apoyo, para mí fue de gran bendición, porque yo trabajaba y estudiaba y realmente no creía poder sacar el título, pero le doy gracias a Dios y a estas grandes mujeres que me apoyaron para poder terminar mi carrera", comentó Teresa Morales Hernández, arquitecta de profesión.

Cada año, esta asociación apoya entre 10 y 15 mujeres universitarias con el objetivo de impulsar la presencia de las féminas en puestos de mayor relevancia dentro de las empresas públicas y privadas, así como eliminar la violencia de género a través de la educación, y este 2024 se logró recaudar la cantidad de 83 mil pesos que serán destinados para estos apoyos.