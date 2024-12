Si Donald Trump cumple amenaza: Afectará aumento de aranceles a la frontera

Por: Nubia Rivera

La advertencia del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre imponer un arancel del 25 por ciento a los productos provenientes de México, tendría efectos significativos, especialmente en la región fronteriza, debido al volumen de intercambio comercial entre ambos países.

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos de Reynosa, comentó que la frontera norte se vería gravemente afectada, especialmente en productos agrícolas y perecederos, fundamentales en el intercambio comercial.

Advirtió que el arancel podría generar un "caos económico", ya que el incremento de costos afectaría tanto a exportadores como a importadores, y en la actualidad los productos perecederos, como pollo, puerco y algunos cortes de res, importados de Estados Unidos, ya enfrentan aumentos por la cotización del dólar.

"Se ve muy complicado, sobre todo si consideramos desde el punto de vista de productos agrícolas que en un momento dado se pudieran ver afectados, independientemente de otros giros, como es la automotriz; en fin, es mucho el comercio que se tiene entre ambos países, que lo consideramos que sería un caos en la cuestión de lo que nos afectaría referente a productos perecederos; también podríamos vernos afectados si en un momento dado él pone algún gravamen para las exportaciones hacia otros países, en este caso México. De por sí ahorita ya traemos un problema muy serio con la cuestión del tipo de cambio", dijo.

Por otro lado, productos mexicanos como tomate, plátano y aguacate perderían competitividad en el mercado estadounidense debido al incremento en los precios por el arancel y podría generar un sobreabasto en el mercado local, desmotivando a los productores a continuar sembrando y afectando la cadena de producción.

"Definitivamente, como estamos dentro de un tratado de libre comercio, no sería un arancel, sería una cuota complementaria que le pondrían, así como nos puso la vez pasada que estuvo el señor Trump, con una cuota a lo que era el aluminio, cosas así que traían de China, pues ahora y en reciprocidad nosotros le pusimos una cuota al puerco y nosotros teníamos que pagar la cuota de importación; entonces, se vuelve un jueguito de números muy peligroso para la economía", recalcó.

ES UNA CADENITA: AFECTARÍA EL EMPLEO

El sector industrial tampoco quedaría exento de las repercusiones y podría desincentivar la producción y provocar el cierre de plantas, generando desempleo y una crisis económica en ambos países.

"Acuérdese que muchos de los productos que importamos aquí son materia prima de Estados Unidos, muchos productos perecederos que traemos directamente a los mercados impactarían ahora todo lo que va para allá, por ejemplo, el tomate, el plátano, aguacate, todo eso. Imagínese cómo afectaría, ya no sería competitivo en el mercado de Estados Unidos; pudiera presentarse esa situación de un sobreabasto de productos que vaya a perjudicar la producción, o sea, se va a desanimar el productor a producir, porque no va a poder enviar", señaló.

González Cavazos destacó la importancia de contar con negociadores expertos para evitar que esta amenaza se materialice y recordó el éxito de México en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y abogó porque se mantenga ese nivel de profesionalismo.

"Aquí la solución es que los gobiernos entiendan y que lleguen a unos buenos acuerdos; para eso necesitan muy buenos negociadores, que los hay en México. Ya le demostraron la vez pasada que negociaron el Tratado de Libre Comercio y que no vayan a mandar políticos que no tienen conocimiento de lo que son las cuestiones económicas, gente experta en esos rubros, todo lo que viene de allá para acá; ahora hay muchos productos, estamos hablando desde productos no perecederos, que son electrodomésticos, lo que son refacciones, lo que son maquinarias, lo que son muchas cosas que se importan diariamente", dijo el vocero de la Central de Abastos.

