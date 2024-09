Belinda da ´grito´ en EU

Ciudad de México.- Belinda ha generado controversia tras su participación en la ceremonia de encendido de las luces del Empire State, realizada en conmemoración del 214 aniversario de la Independencia de México.

El acto, llevado a cabo junto al cónsul general de México en Nueva York, Jorge Islas López, fue parte de las celebraciones patrias mexicanas en EU.

El programa "Despierta América" difundió imágenes del evento, lo que provocó una ola de comentarios en redes sociales.

Algunos internautas expresaron su descontento, destacando que, a pesar de la popularidad de Belinda en México, la artista es de nacionalidad española.

"Habiendo tantas artistas mexicanas llevan a Belinda?", "No estoy de acuerdo, ella ha negado ser mexicana, qué decepción", "No es mexicana y no representa a México" y "No representa a la mujer mexicana, mala elección", fueron algunos mensajes.