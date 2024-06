The Warning cumple su sueño

Ciudad de México.- Con miras a convertirse en una de las bandas más influyentes de su género, The Warning estrenó su nuevo disco "Keep Me Fed" desde el escenario musical del icónico programa de televisión estadounidense, Jimmy Kimmel Live!.

Las jóvenes regias, Daniela (voz y guitarra), Paulina (batería) y Alejandra Villarreal (bajo) derrocharon ayer la experiencia adquirida con el paso de los años para tocar "S!CK" y "Automatic Sun", de esta nueva producción musical.

"Es un orgullo poder representar a nuestro país internacionalmente en este show tan icónico como lo es Jimmy Kimmel Live!", expresó Daniela, de 24 años, en entrevista telefónica desde Los Ángeles.

En el foro donde The Warning se presentó el par de temas; estuvieron como invitados para entrevista la actriz Melissa McCarthy, y el actor y guionista, Nick Kroll. El actor, comediante y productor Martin Short es el presentador invitado de Jimmy Kimmel esta semana.

"Estamos muy orgullosas de todo el trabajo que hemos hecho para poder llegar a este lugar, y afortunadas de tener estas oportunidades de compartir nuestra música internacionalmente y que el lanzamiento de este nuevo disco sea desde Jimmy Kimmel Live!, lo hace el mejor. Es un sueño hecho realidad", afirmó Paulina, de 22 años.

"El poder estar logrando esto como una banda mexicana y subirse a escenarios internacionales realmente es nuestro sueño hecho realidad".

Las hermanas Villarreal, que recién terminaron gira por Japón y preparan maletas para irse de tour a Europa en julio y agosto, recordaron aquel momento en el que sorprendieron siendo unas niñas y aparecieron tocando en el programa The Ellen DeGeneres Show.

"Hace nueve años fue eso... Ahora poder regresar a un show que tiene una proyección impresionante internacionalmente y poder representar al rock mexicano de esta manera es un honor", agregó Paulina.

Pero The Warning viene arrasando desde hace tiempo. Recientemente, su joven baterista, considerada ya como una promesa de la música a nivel global, se coronó como "Mejor Baterista de Rock del Año" en los Drumeo Awards.

"Es un honor poder tener este reconocimiento y cuando a mí me dijeron realmente no me lo podía creer. Drumeo es un medio muy importante, y el recibir este reconocimiento de su parte fue una noticia increíble", externó Paulina, hoy rankeada entre las mejores.

"Y también me siento muy honrada de que pueda compartir esto con mis hermanas, porque sin ellas no estaría en el lugar que estoy ahorita, y no tocaría la batería como la toco ahorita, así que me siento agradecida de poder compartir esto con ellas".

La más pequeña de las hermanas, Alejandra, de 20 años, hizo mención a la evolución que han vivido en esta década que llevan rockeando juntas.

"Llevamos ya 10 años siendo banda, y definitivamente ha habido muchos cambios, no sólo en lo musical. Nosotras como personas crecimos mucho y definitivamente hay una evolución muy grande en la forma en la que tocamos en vivo", afirmó la bajista.

"Cuando empezamos éramos unas niñas y, ahora, ya en este nuevo disco hay una versión más honesta de nosotras y de esta evolución".

La banda que ha sido invitada por titanes del rock como Guns N´ Roses, The Killers y Muse visitará por tercera ocasión el continente europeo para presentar su música, con su gira.

"También regresamos a México, ya anunciamos tres fechas, bueno, ya son cuatro, porque la primera del Auditorio Nacional ya está sold out. Después estaremos en Monterrey, así como en Guadalajara, donde vamos a tener la presentación oficial de nuestro nuevo disco", anunció Daniela.