Es ´Yellowstone´ gusto culposo de Tarantino

Por: Agencia Reforma

Diciembre 16, 2024 -

Quentin Tarantino podría tener un gusto culposo con la serie "Yellowstone", protagonizada por Kevin Costner.

"Te sientes atrapado por Yellowstone, pero al final es sólo una telenovela. Te han presentado a un montón de personajes. Conoces sus historias de fondo y sus conexiones con los demás, pero como cualquier telenovela, sólo te quedas atrapado en las minucias del momento", dijo Tarantino en una entrevista con el comediante Joe Rogan.

El creador de filmes como Kill Bill, Pulp Fiction y Perros de Reserva confesó ser fan del western y de Kevin Costner (quien actuó en cuatro de cinco temporadas), por lo que destacó algunos aciertos de esta serie.

"Todo el mundo habla de cómo es la televisión ahora. Tengo que decir que es bastante buena, pero para mí sigue siendo televisión. Usaré como ejemplo Yellowstone. No llegué a verla durante los tres primeros años, más o menos, y luego vi la primera temporada y pensé: ´Vaya, esto es jodidamente genial´. Siempre he sido un fan de Kevin Costner y está maravilloso en esto.

"Me enganché a la serie y me lo pasé muy bien. La primera temporada es como una gran película. El guionista es muy bueno. Hay monólogos con garra y esas cosas", declaró. Sin embargo, considera que la historia no trasciende en el tiempo, en comparación con una buena película.

"La diferencia es que veré una buena película western y la recordaré el resto de mi vida. Recordaré la historia, esta escena y aquella otra. Llega a un clímax emocional de cierto grado. La historia es buena. No se trata sólo de las relaciones interpersonales, pero tiene su recompensa. No hay una recompensa en este tipo de cosas, es más un drama de interconexiones. Con verlo es suficiente, pero cuando acaba no podría decirte qué ha pasado", terminó.

El cineasta fue criticado en las redes sociales destacando que a él sólo le gustan sus películas y no reconoce el talento de los demás.