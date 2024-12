Sebastián Yatra debuta en Broadway como Billy Flynn en "Chicago"

Por: El Universal

Noviembre 27, 2024 - 06:22 p.m.

Sebastián Yatra ha hecho un espacio en su carrera musical para debutar en Broadway como el abogado corrupto "Billy Flynn" en el icónico musical "Chicago".

Esta semana, el cantante colombiano inició una serie de presentaciones que se extenderán por tres semanas más, compartiendo el escenario con la destacada Bianca Marroquín, quien interpreta a la protagonista Roxie Hart.

Según Billboard, Yatra sorprendió al público con su desempeño. Aunque su edad lo diferencia de otros actores que han interpretado a Billy y el baile no es su especialidad, él brilló por su carisma y potente voz al interpretar canciones como "We Both Reached for the Gun" y "Razzle Dazzle". Además, ejecutó las coreografías con soltura, mostrando seguridad y simpatía.

Este logro internacional llega dos años después de su participación en la miniserie "Érase una vez... pero ya no", consolidando su presencia en escenarios más allá de la música.

Bianca Marroquín no escatimó elogios hacia su compañero de reparto, destacando su profesionalismo:

"Muy comprometido, muy responsable, y aparte es un amor. Estar atrás con él, backstage, es divino. Es un alma muy linda", comentó a la revista especializada, además de subrayar su dedicación para aprender los diálogos a la perfección.

El musical "Chicago", ambientado en los años 20 durante la Prohibición, es una sátira sobre la corrupción judicial y el fenómeno de los criminales convertidos en celebridades. Estrenada originalmente en 1975, su versión actual, lanzada en 1996, sigue siendo un éxito con números como "Cell Block Tango" y "All That Jazz".

A lo largo de su historia, estrellas latinas como Sofía Vergara y el mexicano Jaime Camil, quien interpretó a Billy Flynn en 2016, han formado parte del elenco.

La trama gira en torno a Roxie Hart, una bailarina y ama de casa que asesina a su amante tras una discusión. Desde la cárcel, manipula la opinión pública con la ayuda de un astuto abogado, transformando su caso en un espectáculo mediático, acercando a los reporteros y a las cámaras.