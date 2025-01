Pospone su álbum y show por incendios en LA

The Weeknd cancela su concierto en el Rose Bowl Stadium de Pasadena, California.

Por: Agencia Reforma

Enero 16, 2025 -

El cantante The Weeknd decidió posponer el lanzamiento de su esperado álbum Hurry Up Tomorrow y cancelar su concierto en el Rose Bowl Stadium de Pasadena, California, debido a los incendios forestales que siguen azotando el área de Los Ángeles.

A través de redes sociales, Abel Makkonen Tesfaye, nombre real de The Weeknd, expresó su solidaridad y preocupación por los afectados por el desastre natural.

"Esta ciudad siempre ha sido una profunda fuente de inspiración para mí, y mis pensamientos están con todos los que se han visto afectados durante este difícil momento", escribió el artista, de 34 años.

El intérprete de "Blinding Lights" decidió aplazar tanto el álbum como el evento en vivo para centrarse en apoyar la recuperación de las comunidades afectadas por los incendios, que han causado estragos en la zona.

HABRÁ QUE ESPERAR

Hurry Up Tomorrow, que se lanzará el próximo 31 de enero, será la última entrega de la trilogía musical de The Weeknd, que comenzó con After Hours en 2020 y continuó con Dawn FM en 2022, informó el medio internacional Rolling Stone.

Contará con colaboraciones de artistas como Playboi Carti y Anitta, y ha lanzado tres videos musicales hasta la fecha: "Dancing in the Flames", "Timeless" y "São Paulo".

Además del álbum, Hurry Up Tomorrow incluirá una película del mismo nombre, un "thriller psicológico musicalmente impulsado", protagonizado por Jenna Ortega y Barry Keoghan, dirigida por Trey Edward Shults. La película tiene previsto estrenarse el 16 de mayo de 2025.

La cancelación del concierto de The Weeknd en el Rose Bowl se suma a una serie de suspensiones de eventos en la ciudad debido a los devastadores incendios que han destruido más de 12 mil estructuras y cobrado al menos 24 vidas.