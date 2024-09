Se convierte en multimillonaria

Selena Gómez se ha unido al exclusivo club de multimillonarios alcanzando un patrimonio neto de mil 300 millones de dólares, según informó Bloomberg.

La mayor parte de la fortuna de Gómez proviene de su marca de belleza, "Rare Beauty", que lanzó en febrero de 2019. La empresa, conocida por su enfoque en productos de maquillaje accesibles y de alta calidad, ha superado a otras marcas de celebridades en términos de ingresos, alcanzando los 350 millones de dólares en ventas el año pasado.

"Tienes un verdadero modelo a seguir de cómo una celebridad puede usar su influencia y experiencia para hacer el bien y crear buenos negocios", dijo Brent Saunders, director ejecutivo de la empresa de salud Bausch & Lomb.

La cantante, de 30 años, también ha diversificado sus fuentes de ingresos a través de asociaciones con marcas, acuerdos de actuación y su startup de salud mental, "Wondermind", que cofundó con su madre y Daniella Pierson.

Esta plataforma, valorada en 100 millones de dólares en 2022, ofrece herramientas y recursos para la salud mental, atrayendo inversiones significativas y subrayando el compromiso de Gómez con causas importantes.

A diferencia de otras celebridades que han alcanzado el estatus de multimillonarios, principalmente a través de sus carreras musicales, como Taylor Swift, Gómez ha consolidado su riqueza a través de una combinación estratégica de negocios y su influencia en redes sociales.

"Selena no es sólo una estrella del pop", dijo Stacy Jones, fundadora de Hollywood Branded. "Es una empresaria polifacética con diversas fuentes de ingresos que contribuyen a su impresionante patrimonio neto". La fama de Gómez comenzó cuando era niña en Disney Channel, y su carrera ha abarcado la música, la actuación y el emprendimiento. Su reciente nominación al Emmy por su papel en "Only Murders in the Building" y su éxito continuo en el mundo del entretenimiento demuestran su capacidad para mantenerse relevante y exitosa en múltiples campos.

A pesar de su éxito, la trayectoria de Gomez no está exenta de desafíos. Aunque "Rare Beauty" ha demostrado ser una fuerza en la industria de la belleza, el mercado puede ser volátil y el éxito de las marcas vinculadas a celebridades no siempre es duradero; sin embargo, la estrategia de diversificación, junto con su autenticidad y compromiso con causas importantes, la posiciona favorablemente para el futuro.

La artista, quien ha hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental, también se dedica a donar el 1 por ciento de todas las ventas de "Rare Beauty" al "Rare Impact Fund", lo que añade un valor adicional a su marca y refuerza su imagen positiva entre sus seguidores.

Selena Gómez continúa siendo una figura influyente en la industria del entretenimiento y los negocios, con planes que podrían incluir más música y nuevos proyectos en el futuro.