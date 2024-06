Ringo Starr: Apoteósico concierto

Hidalgo , Texas.

El escenario de Payne Arena de Hidalgo, Texas, se vistió de lujo para recibir al exBeatle, Ringo Starr y su All-Starr Band, el 8 de junio como parte de su tour 2024, en donde el músico y cantante inglés estuvo acompañado por extraordinarios maestros de la música, unas verdaderas estrellas musicales, pues juntos son un cúmulo de experiencia tras cada uno de sus instrumentos.

Ringo estuvo acompañado en esta velada retro por Warren Ham, Gregg Bissonette, Steve Lukather de Toto, Colin Hay de Men at Work, Hamish Stuart de Average White Band y Buck Johnson, quienes sumaron talentos para hacer de este concierto una velada icónica, pues estábamos ante una leyenda viva y precursor del rock, el maestro Ringo Starr quien dejó claro que es el mejor en las percusiones.

Como buen inglés, el cantante inició la velada a las 20:10 horas, dando sólo 10 minutos de tolerancia al público y subió al escenario y de inmediato interactuó con el público diciendo:"Buenas noches a todos ¿están listos para divertirse? ¿están listos para escuchar música buena? Para eso estamos aquí".

Algo que encantó a sus seguidores fue su interacción con ellos desde el inicio hasta el final, haciendo comentarios jocosos sobre los temas, hablando de sus compañeros en el escenario y de la razón por la que todos estaban ahí.

Sin duda, para muchos fue una noche inolvidable en la que desfilaron melodías como "Matchbox", " It Don´t Come Easy", "Rosanna", "Pick Up the Pieces", "Hold The Line" y "Africa" de Toto, guitarrista Lukather; y "Who Can It Be Now" y "Down Under" a cargo de Hay, vocalista de Men at Work.

CAUSA EUFORIA

Pero a pesar de que todos los músicos son grandes estrellas, el ex The Beatles era el más ovacionado y cautivó a sus fieles seguidores que vinieron de distintos puntos de Texas deleitándolos con "Yellow Submarine", "I Wanna Be Your Man", "Cut The Cake", "Give Peace a Chance" y "Octopus´s Garden".

Ringo Starr ha logrado colocar otros temas en solitario que también se escucharon en el concierto, como "Photograph" y "I´m the Greatest".

Pero la lluvia de éxitos no cesó, el cantante y músico, originario de Inglaterra, también interpretó temas de otras bandas, como The Shirelles, recordando su tema "Boys", y el cierre fue con With a Little Help From My Friends, en un concierto donde el público se mantuvo de pie, de principio a fin, coreando cada una de las interpretaciones de estas legendarias bandas por más de hora y media de recuerdos, nostalgia y lo mejor de la música mundial.

Como era de esperarse, Ringo Starr y su All-Starr Band lograron un ¡sold out!