Ninel Conde responde a críticas sobre su rostro

Por: El Universal

Diciembre 09, 2024 -

Ciudad de México.- Ha pasado una semana desde que la actriz Ninel Conde apareció en el programa "¿Quién es la máscara?" y aún sigue dando de qué hablar. Y es que la también bailarina fue invitada a ser parte del proyecto bajo el personaje de Azul, de manera que, al momento de revelar su identidad, todos quedaron impactados por el aspecto que tenía su rostro.

Harta, Ninel aclaró en un video por qué se veía así luego de quitarse la máscara.

"Esa pinche máscara hacía un calorón que, claro, cuando hay tanto calor, cuando sudas, se te inflama toda la jeta, los ojos, terminas como un alien y ahí te hacen el pinch* megazoom o sea, bonita no te vas a ver después de traer esa máscara en la cabeza durante horas, días, pues claro que no... pero ahhh ahí tienen a su pend*ja para que la estén ching*ndo, pues no", arremetió.

La cantante se dejó ver sumamente molesta por la "ola" de críticas en su contra, así como burlas a su físico.

La actriz externó su molestia porque en las entrevistas la prensa no la cuestiona sobre su carrera o sus planes y sólo le hacen preguntas incómodas sobre las críticas que recibe de la gente sobre lo cambiada que se ve, en lugar de que la cuestionen sobre su carrera.

Hace meses, Conde se sometió a una serie de procedimientos estéticos para retirarse polímeros y mejorar el aspecto de su cara.