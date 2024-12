MrBeast alquila icónicas pirámides de Egipto por 100 horas

Por: El Universal

Diciembre 19, 2024 - 10:52 a.m.

El creador de contenido Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, ha sido protagonista de titulares por sus extravagantes iniciativas y videos de alto presupuesto. En esta ocasión, su último proyecto lo llevó a Egipto, donde alquiló las emblemáticas pirámides de Giza por un total de 100 horas.

Este permiso le permitirá explorar cada rincón, desde las cámaras internas hasta los pasadizos secretos que rara vez han sido documentados públicamente.

En un adelanto del podcast Beyond the Records, MrBeast compartió algunos detalles de esta aventura. Según explicó, su intención no solo es grabar contenido exclusivo para su canal de YouTube, sino también vivir una experiencia única junto a su equipo. "Quiero encontrar secretos, explorar las habitaciones y tumbas, y simplemente disfrutar de esta oportunidad histórica", comentó.

¿Por qué MrBeast alquiló pirámides de Egipto?

Aunque la magnitud del proyecto pueda parecer extravagante, el objetivo de MrBeast es claro: ofrecer contenido sin precedentes. Su misión no solo se limita a la creación de videos entretenidos, sino también a mostrar a sus seguidores lugares y experiencias inalcanzables para la mayoría. "Quiero llevar a mi público a un viaje dentro de las pirámides, explorar pasadizos ocultos y enseñarles cosas que nunca antes se han visto", aseguró el youtuber.

El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración directa con el gobierno de Egipto. Durante los días de grabación, contará con acceso exclusivo y la compañía de un guía turístico, quien brindará contexto histórico sobre el sitio. Además, MrBeast decidió dormir en las pirámides, una experiencia que definió como "épica y emocionante".

El anuncio generó reacciones mixtas en las redes sociales. Por un lado, muchos de sus seguidores están entusiasmados con la idea de ver las pirámides desde una perspectiva nunca antes mostrada. Sin embargo, también han surgido críticas hacia el gobierno egipcio por permitir la privatización de un patrimonio histórico. Algunos internautas consideran que este tipo de iniciativas trivializan el valor cultural y arqueológico del lugar.

Por otra parte, la exorbitante suma que MrBeast habría pagado para alquilar las pirámides, estimada en "millones y millones de dólares", también ha sido motivo de controversia. Aunque no se reveló la cifra exacta, esta colaboración pone en evidencia el poder adquisitivo y la influencia de creadores de contenido como Donaldson.

Este proyecto no es el único en el que MrBeast ha sorprendido por su escala y ambición. En los últimos meses, ha incursionado en la televisión con su programa BeastGames, donde rompe récords Guinness y entrega los premios monetarios más grandes en la historia de los reality shows.

A sus 26 años, MrBeast no solo es uno de los creadores de contenido más seguidos del mundo, con más de 300 millones de suscriptores en YouTube, sino también un empresario y filántropo. Su fortuna, estimada entre 500 y 1,000 millones de dólares, le permite financiar proyectos de gran magnitud y mantener su estatus como el rey indiscutible de la plataforma.

Aunque aún no hay una fecha confirmada para el lanzamiento del video, MrBeast ha prometido que será algo nunca antes visto. Desde cámaras secretas hasta tecnología para detectar fantasmas, el contenido promete ser tan fascinante como polémico.