Cher revela que su ex Sonny Bono consideró "seriamente" matarla

Por: El Universal

Noviembre 19, 2024 - 10:29 p.m.

La relación amorosa entre Cher y el político Sonny Bono, que marcó las décadas de los 60 y 70, se convirtió en una de las favoritas del público.

La cantante, conocida por su éxito "Believe", conoció a Bono en un café de Los Ángeles en 1962. En ese momento, ella tenía 16 años y él, 27, con aspiraciones de convertirse en una estrella del cine y en una figura relevante del espectáculo, respectivamente.

Posteriormente, Sonny logró convertirse en congresista de Estados Unidos por Palm Springs.

El dúo se dio el "sí acepto" en 1964 y, un año más tarde, alcanzaron la fama con el nombre de "Sonny & Cher". Su éxito musical se consolidó con la canción "I Got You Babe", que alcanzó el Top 100 de Billboard. Además, su estilo personal marcó tendencias, haciendo que accesorios particulares se pusieran de moda.

Sin embargo, hacia finales de la década de los 60, empezaron a trascender rumores de infidelidades por parte de Sonny. A pesar de ello, la pareja tuvo una hija, Chastity (hoy conocida como Chaz). La relación comenzó a deteriorarse por las diferencias personales, las mentiras y la presión de sus carreras. La separación fue inevitable.

Cher confesó después que lamentaba haberse casado con Sonny, mientras que él, en 1991, declaró que lidiar con su carácter y sus inseguridades había sido extremadamente difícil. Ahora en su libro de memorias, la voz detrás de "Little man" trae al presente uno de los episodios más oscuros de su matrimonio, en el que Sonny, quien falleció en un trágico accidente de esquí, llegó a pensar "seriamente en matarla" hacia el final de su relación.

Cher describe en su libro "Cher: The Memoir (Parte Uno)" que en aquel entonces estaba tan infeliz que incluso contempló la idea de saltar desde la habitación de un hotel en Las Vegas en 1972. La tensión aumentó cuando le confesó a Sonny que deseaba tener intimidad con Bill, un guitarrista de su banda. Si bien no lo decía en serio, Sonny, un hombre controlador, no había prestado atención a sus peticiones anteriores de separarse.

"El silencio era ensordecedor. Entonces Bono dijo: "¿Cuánto tiempo crees que necesitarás?", a lo que ella respondió segura: "Dos horas". Cuando Bono se fue, Cher lloró en el hombro de su compañero musical".

A pesar de su separación, ambos siguieron vinculados por su programa de televisión "The Sonny and Cher Comedy Hour". Para no dañar su imagen pública, acordaron que Cher seguiría viviendo con Sonny una semana más. Durante ese tiempo, Bono le sorprendió con una declaración: "Sabes, después de que te fuiste con Bill esa noche en el Sahara (hotel), pensé seriamente en tirarte desde nuestro balcón".