Arremete contra Donald Trump

Robert De Niro, conocido por su abierta oposición a Donald Trump, no perdió la oportunidad de criticar al ex Presidente durante una proyección especial de Megalopolis en Nueva York.

Durante una sesión de preguntas y respuestas con el director de la película, Francis Ford Coppola, y el cineasta Spike Lee, De Niro hizo comentarios dirigidos a Trump, sugiriendo que no sería capaz de dirigir una película como la que se estaba presentando.

“Imaginen a Donald Trump dirigiendo esta película”, comentó De Niro, según Deadline.

LO ACUSA DE DESTRUIR

“Nunca iría a ninguna parte, sería una locura total. No puede hacer nada. No puede mantener nada unido. Quiere destruir el país y no podría hacer esta película. No podría hacer nada que tenga una estructura”, agregó el histrión de 81 años.

En la sesión, celebrada en el AMC Lincoln Square IMAX, tanto De Niro como Lee hicieron paralelismos entre la trama de la película y el panorama político actual en Estados Unidos.

“Para mí, esto no se acaba hasta que se acaba, y tenemos que luchar con todo el corazón para derrotar a Trump y a esos republicanos que no son republicanos de verdad”, expresó De Niro, instando al público a votar en las próximas elecciones.

Lee añadió: “Estas elecciones van a ser muy reñidas. No podemos pensar que el juego ha terminado cuando no lo es”.

De Niro, que ha sido un crítico constante de Trump desde su tiempo en la Casa Blanca, ha reiterado su postura política en múltiples eventos.