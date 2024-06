El camino de Lisset hacia la felicidad

En medio de un malestar físico y emocional que sufrió al cumplir los 50 años, a Lisset le llegó a sus manos el mejor personaje de su vida: Donna, figura estelar del musical Mamma Mía!, que vuelve el 13 de julio al Escenario GNP.

"Este musical ha sido un antes y un después en mi carrera y mi vida personal. Le reconozco a ese proyecto mi luz", expresó la cantante en entrevista.

"Yo llegué al 'tostón' y estoy segura de que es la mejor etapa, porque tenemos otra madurez, ya vivimos, experimentamos, sabemos de más y para mí, el circo se abre a los 50. Es fiesta para todos lados".

DEPRESIÓN

Sin embargo, no fue un período fácil. Lisset vivió un año de oscuridad, pues la menopausia trastornó sus hormonas, sufrió de insomnio y fue diagnosticada con depresión profunda severa. Se le quitaron las ganas de vivir y además no aguantaba el dolor de las articulaciones.

"Estoy en la etapa entre el climaterio y la menopausia, que ya me anda rondando. Se habla de un bochorno, las mujeres sabemos lo que es; se habla de insomnio, también lo hemos vivido; si retienes líquidos, ya sabes por qué es, aunque no todas las mujeres sufrimos los mismos síntomas", enlistó la artista.

Además, hace dos años enfrentó la muerte de su padre, el músico y maestro Willy Gutiérrez; a las tres semanas, su madre fue intubada en el hospital por Covid-19. Tras ser dada de alta, Lisset se dedicó a apoyarla en su rehabilitación. Todo se le juntó.

"Yo tuve depresión post parto también y ahora depresión por las hormonas. Y vaya que no tengo una personalidad depresiva, pero sí soy mucho de ayudarme. Por eso creo que es muy importante ir con el ginecólogo, neurólogo, con quien se pueda, tenemos que buscar ayuda, no hay de otra, no podemos salir solas", explicó.

"A mí me diagnosticaron depresión profunda severa, fue un tema hormonal que se me juntó con el duelo. Cuando le conté cómo me sentía a mi neurólogo, que hace también de mi psiquiatra, me dio el diagnóstico porque tienes pensamientos suicidas y no te das cuenta".

En su caso, Lisset dijo ser muy disciplinada, lo que le ayudó mucho, aunque a pesar de todo lo que padeció, la artista sigue pensando que los 50 años es la mejor edad de la mujer.

Hoy, dejó de tomar pastillas para dormir porque su sueño se regularizó, y ha encontrado en la risa la mejor medicina para sentirse bien.

"Yo decía ¿por qué me duelen las articulaciones? era un malestar terrible, me quería morir. Sentía una profunda tristeza las 24 horas, yo me quería ir con mi papá, no me quería parar de la cama. Me vi en la etapa más fea de mi vida y de mi carrera, a pesar de estar en el proyecto más hermoso como lo es Mamma Mía!", compartió.

Afortunadamente ya está muy bien y disfruta al máximo su vida personal junto a su hija y su novio, así como su protagónico en el musical que estará de regreso en Monterrey el 13 de julio, con una función a las 17:00 y 21:00 horas.