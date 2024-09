Ovacionado Javier Bardem en San Sebastián

Ciudad de México.- Javier Bardem fue el protagonista indiscutible en la inauguración de la edición 72 del Festival de Cine de San Sebastián, donde recogió el Premio Donostia, originalmente otorgado en 2023.

El actor, de 55 años, no asistió el año pasado debido a la huelga de SAG-AFTRA, pero ayer fue recibido con una ovación de pie por el público, incluida su esposa, Penélope Cruz.

Al subir al escenario, Bardem se mostró profundamente agradecido y visiblemente emocionado, según Variety.

"San Sebastián es un lugar donde hace 30 años gané un premio que todavía no me creo que me lo hayan dado", dijo recordando sus primeros pasos en el festival.

Durante su discurso, dedicó el premio a su familia y, especialmente, a sus hijos, Leo y Luna, a quienes les envió un mensaje mientras levantaba el trofeo.

La ceremonia incluyó un emotivo homenaje por parte de su familia, incluyendo sus hermanos, Mónica y Carlos Bardem, quienes subieron al escenario para entregarle el galardón.

"Es mejor ser humano que actor, mejor hijo, mejor hermano, mejor padre y mejor amigo. Si Javier te quiere, te habita. Estar en su corazón es algo muy bonito", compartieron.

El elogio continuó con su coach actoral y amigo cercano, Juan Carlos Corazza, quien destacó la valentía de Bardem en su carrera.

"Tiene el coraje de ir más allá. Abre su corazón a la luz y la sombra, al dolor y la alegría de sus personajes", expresó Corazza, subrayando la dedicación del actor a su oficio.