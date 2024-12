Jamie Foxx y su lucha por la vida

Por: Agencia Reforma

Diciembre 07, 2024 - 09:52 a.m.

El actor Jamie Foxx estuvo en coma cuando colapsó en abril de 2023, según se dio a conocer en un adelanto del especial de Netflix llamado Jamie Foxx: What Had Happened Was, que se estrenará el 10 de diciembre.

Durante la grabación en Atlanta, Foxx compartió detalles sobre su aterradora experiencia de salud, revelando que estuvo cerca de la muerte tras sufrir una complicación médica no especificada mientras trabajaba en el set de Back in Action, junto a Cameron Díaz.

El actor, de 56 años, explicó cómo se desmayó en el set y despertó semanas después en el hospital, sin recordar todo lo que había sucedido entre su colapso y su recuperación, informó el medio CNN.

Según relatos de algunos miembros de la audiencia, Foxx detalló que pensó que solo había pasado un breve momento inconsciente, pero en realidad estuvo en coma durante dos o tres semanas.

"Estaba en coma absoluto", comentó, enfatizando que, si no hubiera llegado al hospital en el momento adecuado, su vida habría estado en peligro.

El protagonista de Ray reveló que, al despertar, notó que había crecido una barba, una señal de lo mucho que había pasado en ese tiempo.

"Si no hubiera llegado al hospital en ese momento y la enfermera no lo hubiera tratado a tiempo, habría muerto", confesó, señalando que estuvo "a un centímetro de su vida".

El actor agradeció a su familia, especialmente a sus hijas, Corinne y Anelise, por su apoyo durante su recuperación. Asimismo, afirmó que fue su hija mayor quien, tocando una guitarra familiar, ayudó a mantenerlo despierto y con vida durante su coma.

A pesar de la magnitud de su experiencia, Foxx se ha recuperado notablemente y, aunque aún está en proceso de sanación, ya se encuentra trabajando en nuevos proyectos.

En el especial, también abordará algunos de los rumores que circularon durante su hospitalización, incluyendo las especulaciones sobre el papel de Sean "Diddy" Combs en su complicación médica.