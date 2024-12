Gustavo Macalpin presume nuevo proyecto tras ser despido en vivo

Por: El Universal

Noviembre 26, 2024 - 07:01 p.m.

En octubre pasado, el nombre de Gustavo Malcapin se convirtió en tendencia a nivel nacional debido a un hecho inesperado que tuvo lugar en el Canal 66 de Mexicali, Baja California.

Durante la transmisión del programa Ciudadano 2.0, el periodista fue despedido sorpresivamente por el director general de la cadena, Luis Arnoldo Cabada Alvídrez, sin que se ofreciera una justificación clara.

Este incidente generó una fuerte reacción tanto de la audiencia como de diversas personalidades del ámbito político y de la farándula, quienes se manifestaron en contra de la decisión de Cabada Alvídrez.

El despido en vivo de Malcapin no solo desató la indignación de los televidentes, sino que también le brindó al periodista una visibilidad inesperada en los medios de comunicación. En los días posteriores, fue invitado a participar en diversos programas y medios de comunicación, incluyendo TV Azteca. En ese espacio, apareció en un video junto a Jorge Garralda, conductor del programa "A quien corresponda", y también estuvo en el programa "Ventaneando", donde abordó con humor lo sucedido el pasado 8 de octubre.

Sin embargo, a pesar de la atención mediática que generó, Malcapin no logró concretar una nueva oportunidad en ninguna televisora o medio, por lo que frente a esta situación, y con la determinación de seguir adelante, el periodista optó por emprender un nuevo camino.

A través de sus redes sociales, el comunicador comunicó a sus seguidores el lanzamiento de su propio proyecto en YouTube.

La decisión de iniciar su carrera en plataformas digitales llegó luego de recibir un valioso consejo de una persona cercana, quien le sugirió reflexionar bien antes de tomar cualquier decisión laboral futura, para evitar caer nuevamente en situaciones de censura.

En su mensaje, Malcapin expresó: "Como todos ustedes saben...hace poco más de un mes me convertí en tendencia luego de que una persona sin escrúpulos me despidiera en vivo, en su afán de intimidarme, amedrentarme y humillarme. Luego de que surgieran opciones laborales, y un enorme apoyo de la opinión pública, una persona que admiro mucho me dijo: 'Piensa muy bien qué vas a hacer a continuación. No vayas a irte a un lugar donde el día de mañana también terminen censurándote'".

Con esas palabras, el periodista compartió el doloroso proceso que vivió, pero también dejó claro que estaba listo para comenzar una nueva etapa en su carrera; por lo que este 26 de noviembre, dio inicio a este nuevo proyecto, uno en el que asegura podrá ejercer su labor periodística sin restricciones ni presiones externas.

"Por todo lo anterior, con muchísima emoción les comparto que hoy comienzo un nuevo proyecto a través de YouTube...un programa en donde pueda criticar a cualquier político...un programa donde pueda señalar al esposo de cualquier gobernadora...un espacio donde no puedan censurarme."

Tras este mensaje, el periodista hizo un llamado a sus seguidores, quienes lo apoyaron desde el principio, para que se suscribieran a su canal y así pudieran seguirlo en su nueva etapa.

A la fecha, el canal de Malcapin ya cuenta con un video introductorio, en el cual explica cómo vivió su despido en vivo y cómo está enfrentando esta nueva etapa de su vida profesional.

En poco tiempo, el clip ha alcanzado más de 16 mil reproducciones, lo que demuestra el interés que sigue generando su figura en la opinión pública.