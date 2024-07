Este sábado Gabriel Soto fue hospitalizado de emergencia tras presentar malestares antes de iniciar la obra teatral El Precio de la Fama, la cual fue pospuesta.

Gerardo Quiroz, productor de la puesta en escena, fue quien dio a conocer que el actor iba en camino a la función cuando comenzó a tener problemas de salud, y posteriormente se pusieron en contacto con la doctora que cuida de Soto.

"Empezó a vomitar, luego mareos, dificultad al respirar y la presión la traía altisísima, por eso ya se quedó en emergencias", explicó Quiroz.

"Gracias a Dios el público se portó lindísimo. Las dos funciones estaban llenas", detalló el productor, tras explicar el estado de salud del histrión, de 49 años, a los asistentes de la obra.

De acuerdo con Quiroz, a Gabriel Soto se le realizarán varios estudios para saber qué tiene, ya que previamente no había demostrado signos de enfermedad y se presentaba bien a los ensayos.

"Está haciendo una hora y media de ejercicio diario y yo lo había visto muy bien. Cuidamos mucho la dieta porque hay una escena de cama donde salen con poca ropa Ceci y él, y se está cuidando muchísimo. Le invito seguido unos tacos de aquí y me dice: 'Señor, usted quiere que me vea muy bien con el torso desnudo y me está engordando con sus tacos'", dijo Quiroz.