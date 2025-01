Dará Zayn Malik concierto en CDMX el 27 de marzo

Luego de tener en suspenso a todos sus fans mexicanos con un mensaje que infería que traería su nueva gira mundial "Stairway to the Sky Tour", el ex One Direction, Zayn Malik, confirmó este lunes sus planes de visitar el País próximamente.

La productora OCESA confirmó la visita del británico en sus redes sociales, mientras que Zayn hizo lo mismo en sus historias de Instagram, emocionado por visitar a sus fans.

La cita será el próximo 27 de marzo en Palacio de los Deportes, donde Malik ofrecerá varios de sus grandes éxitos, como "Dusk Till Dawn" y "Pillowtalk", así como todo su nuevo material discográfico, Room Under The Stairs, de 2024.

La preventa para clientes Citibanamex será este jueves 30 de enero a partir de las 11:00 horas, en el sitio web de Ticketmaster; mientras que la venta general al público iniciará a la misma hora un dia después, el 31 de enero, en línea y en taquillas del recinto.

Este fin de semana, el británico invitó a los fans mexicanos a entrar al enlace de su página Zayn VIP Key, donde se puede desbloquear contenido exclusivo, merch oficial, noticias y actualizaciones sobre la venta de boletos anticipada.

El "Stairway to the Sky Tour" comenzó el pasado 23 de noviembre en la localidad de Leeds, en Inglaterra, y ha visitado ciudades como Londres, Manchester, Washington y Nueva York.

La gira se vio brevemente interrumpida por la trágica muerte de Liam Payne, ex compañero de banda de Malik, quien falleció tras caer de un balcón en Buenos Aires, Argentina, en octubre de 2024.