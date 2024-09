Lolita Cortés explota contra Héctor Martínez

Una acalorada discusión se vivió durante el noveno concierto de "La Academia", cuando Lolita Cortés explotó contra el director Héctor Martínez, quien no se quedó callado y enfrentó a la jueza.

Este momento tuvo lugar, al concluir el acto musical del guatemalteco Cristian Salguero, quien cantó el tema "El rey", interpretación que no le agradó a la mesa de críticos, pues argumentaron que al académico le faltó ser más versátil.

"Híjole, qué mal vamos, carecimos de interpretación completamente, date cuenta lo que está diciendo (la letra de la canción), este macho, charro, mexicano, no pasó en el escenario ¿por qué no vienen a cantar música mexicana como se debe cantar? Ahí es donde puedo ver la versatilidad del artista, que no está sucediendo", mencionó Cortés.

Arturo López Gavito coincidió y añadió que su presentación fue más popera de lo que debía ser: "lástima que lo hiciste tan mal porque ibas muy bien".

"No entiendo el porqué, ese grito en medio de la canción fue absolutamente innecesario al grado que por primera vez en muchas generaciones voté los audífonos contra el escritorio; están haciendo experimentos como si fueran conejillos de indias de los maestros que están montando las canciones", ahondó.

Espinoza Paz fue el único que salió en su defensa, al argumentar que cada uno tiene su estilo para cantar.

Hasta Jaime Camil intervino, al añadir que los académicos y los profesores decidieron tomar un riesgo en hacer estos arreglos un poco más contemporáneos y pop.

Todavía no terminaba de expresar su punto de vista, cuando Lolita interrumpió enojada por la falta de adaptabilidad vocal de los jóvenes

""Nosotros tenemos que escuchar la versatilidad del cantante", expresó la estrella de teatro musical, pero el director Martínez puntualizó que el único trabajo de ella, en su papel como crítica, es juzgar cómo cantan los muchachos, no cómo es la producción musical o los arreglos.

Esto hizo enfurecer a Lolita, pues dijo que sabe cómo es este concurso y subrayó que está mal lo que se está haciendo, a lo que Héctor le debatió:

"Te recuerdo que este proyecto lo empecé antes que tú, las reglas las puse yo cuando empecé el programa, hace 22 años, no tú", afirmó él.

Ella añadió: "las reglas ya las tiene el programa y las ha tenido durante más de 20 años, no es usted nuevo en esto".

La máxima autoridad en esta academia musical le pidió que lo escuchara, pero ella se negó:

"No (voy a escuchar), porque si usted no escucha ¿por qué lo tengo que escuchar?", expresó la actriz, pero él continuó: "no vamos a llegar a ningún lado si van a criticar la producción musical o los arreglos vocales, eso no les incumbe, deben juzgar si los chicos lo hicieron bien o no, bajo nuestra dirección".

Camil intentó calmar el ambiente diciendo que tanto Lola como Arturo prefieren escuchar una versión más tradicional, clásica de la música vernácula mexicana, pero los profesores y los alumnos decidieron hacer una versión de un México emergente.

"Definitivamente son puntos de vista diferente, los dos se respetan, podemos estar en acuerdo y desacuerdo al mismo tiempo, pero entiendo la postura de ambas partes", dijo el anfitrión.

Al final de la emisión, el eliminado fue precisamente Cristian Salguero, quien recibió el menor número de votos.