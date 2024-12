Brilla Luis Miguel en CDMX ¡Un Sol más grande!

Por: Agencia Reforma

Diciembre 02, 2024 -

De la arena Ciudad de México al renovado estadio GNP, Luis Miguel adaptó su espectáculo para hacerlo al tamaño del número de fanáticos que acudieron anoche a corear sus éxitos.

Porque, en vez de los 16 mil que llenaron el recinto de Azcapotzalco en octubre pasado, ahora fueron 65 mil, según los organizadores, que disfrutaron de los juegos pirotécnicos que permite un foro abierto como el de anoche.

Eso sí, la duración de show fue la misma (90 minutos), con unas 40 canciones, algunas en medley. Pero "El Sol" calentó el frío ambiente de la ciudad desde que salió al escenario a las 21:25 horas, cuando las pantallas del lugar comenzaron a proyectar nubes rojas y los alrededores del estadio se encendieron con luces led en amarillo y naranja.

En el escenario se proyectaban imágenes de las diferentes etapas del cantante, quien ascendió en una plataforma para tomar su lugar al ritmo de "Será Que No Me Amas".

Enfundado en su clásico traje y corbata negros y camisa blanca, que contrastaba con el tono bronceado de su piel, casi sin hablar Luis Miguel dirigió a sus músicos y cuidó cada detalle técnico.

"No, esa no porque lloro", gritó una señora en el público en cuanto sonaron las primeras notas de "Hasta Que Me Olvides", donde hizo variaciones en los tonos de la voz.

Sus movimientos de cadera volvieron locas a sus fans, como desde hace años. La mayoría de la gente en las primeras filas, en sillas, lucía ad hoc para la ocasión, con atuendos formales y hasta abrigos.

Durante su set, dedicado a sus "romances", el público en gradas tomó una pausa para sentarse y acompañarlo en la voz con temas como "Solamente Una Vez", "Somos Novios", "Todo y Nada" y "Nosotros".

Para honrar a personalidades que están en otra dimensión, el cantante hizo un dueto virtual con Michael Jackson con "Sonríe" y con Frank Sinatra con "Come Fly With Me".

El astro enloqueció a los presentes cuando tomó un selfie stick para grabarse y salió en las pantallas.

"¡Vamos arriba, México!", pidió el intérprete para dar paso a "Oro de Ley" y después un set en el que salieron los mariachis con la bandera de México en las pantallas y con bailarines de regional mexicano.

El intérprete apareció de negro para entonar "La Fiesta del Mariachi", cover del Mariachi Vargas de Tecalitlán y "La Bikina", original de Rubén Fuentes, donde lanzó tiras de papel tricolor.

IMPARABLE

2 años de gira

2.1 millones de boletos vendidos

164 conciertos

18 en la Ciudad de México

APÚNTELE

Previo al concierto, ´Luismi´ se manifestó en el Palacio de Bellas Artes durante el homenaje luctuoso de Silvia Pinal, la bisabuela de su hija Michelle Salas, con una corona de flores blancas. Algunos esperaban que le dedicara una canción a Pinal, pero no sucedió.