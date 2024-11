Selena Gomez defiende su cuerpo y habla sobre lucha contra el SIBO

La cantante Selena Gómez alzó la voz después de recibir críticas en redes sociales sobre su apariencia física. La también actriz explicó que los cambios en su cuerpo están relacionados con una enfermedad, mencionando su situación tras asistir a un evento en Los Ángeles.

La estrella de "Los hechiceros de Waverly Place" acudió al DGA Theater Complex para la premier de su película "Emilia Pérez" en el Festival de Cine Francés Americano, donde lució un vestido negro que dejaba al descubierto una pierna y acentuaba sus curvas, posando en varias fotos con una mano en la cintura. Sin embargo, algunos usuarios en redes insinuaron que eligió ese estilo para ocultar su "verdadera" figura.

En respuesta, Selena comentó en TikTok, aunque luego eliminó el mensaje, sugiriendo que no iba a tolerar opiniones negativas sobre su cuerpo: "Esto me enferma", expresó.

Y confesó que padece SIBO, un trastorno digestivo caracterizado por el crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado. "Se inflama", mencionó sobre los síntomas.

La intérprete de "Calm Down" también dejó claro que no le afecta no cumplir con los estándares de belleza de la industria. "No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, NO soy una víctima. Soy simplemente un ser humano".

El sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO), conocido como síndrome del asa ciega, se produce, según la Mayo Clinic, cuando una cirugía o enfermedad ralentiza el tránsito digestivo, propiciando un ambiente para el crecimiento bacteriano. Este trastorno, que suele tratarse con antibióticos, presenta síntomas como dolor abdominal, náuseas, pérdida de apetito, desnutrición, diarrea e hinchazón.

En otras ocasiones, Selena ha explicado que la retención de líquidos también impacta en su apariencia. "Tiendo a retener bastante agua, lo cual es algo muy normal, y cuando dejo de hacerlo, tiendo a perder peso", comentó.

Además del SIBO, Gómez enfrenta trastorno bipolar y lupus, una enfermedad autoinmune crónica que afecta múltiples órganos. Páginas especializadas señalan que el lupus ocurre cuando el sistema inmunológico ataca tejidos y órganos, presentando síntomas como hinchazón en ojos y piernas, sensibilidad al sol, dolor muscular y pérdida de cabello, entre otros.