Resumen del tercer concierto de La Academia

Lágrimas y nuevos retos vivieron los alumnos de "La Academia" durante el tercer concierto del reality en el que, por primera vez, ya no cantaron a duetos y pudieron mostrar sus capacidades con interpretaciones individuales.

A lo largo del programa, hubo muchos regaños por parte de los críticos que, conforme avanza la competencia se vuelven más exigentes, aunque también hubo algunos halagos y felicitaciones.

"Ya saben sus errores y aciertos, les pido no cometan el mismo error de la semana pasada; tuvieron seis días para hacer el montaje de su canción", advirtió Lola Cortés al inicio de la emisión.

La transmisión arrancó con un popurrí de los temas "Ya lo veía venir" y "Princesa Tibetana".

El primero en cantar fue Eduardo Meza, quien interpretó "Primera cita"; recibió comentarios negativos de Arturo López Gavito: "no es un evento de popularidad, ni comicidad, tienes que hacerlo bien".

La acapulqueña Brisa, quien durante la semana creyó que estaba embarazada, pero fue sólo una falsa alarma, cantó la cumbia "Escándalo" y recibió los siguientes comentarios:

"Nada qué aplaudir, no te puedo decir nada que pueda ayudarte a crecer, no seas complaciente contigo misma, entréguense como si fuera la última vez en su vida, tienes el potencial, el carisma y la voz", dijo Arturo López.

Fue en este momento cuando Chiquis tuvo el encontronazo con López Gavito, a quien le reclamó por no querer estar cerca de ella.

"Le quiero decir algo a él, yo creo que no le caigo muy bien ¿verdad?, porque no quiso que me sentara ahí con usted, nada más quería aclarar esto", señaló la hija de Jenni Rivera.

Mientras que el experto musical se sorprendió y respondió: "No al contrario, no me diga eso".

Chiquis comentó que la canción no estaba en el tono de Brisa: "tú cantas muy bonito, pero tu voz no brilló; es difícil bailar y cantar a la vez, pero sé que sí puedes".

Jaime Camil añadió que hoy Espinoza Paz venía filoso y que, en cada crítica, "quería bronca", mientras el intérprete se mostró molesto por no estar de acuerdo con sus compañeros.

"No estoy de acuerdo con ustedes, esa canción es para ti, si ella disfruta y lo puede controlar, lo puede transmitir", afirmó.

La quinta eliminada de la edición 2024 de "La Academia" se trató de Thania Pasión, originaria de Veracruz; de 18 años, estudió la licenciatura en Ciencias de la Educación, ejerce además como cantante los fines de semana en restaurantes y bares.