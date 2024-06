Coque Muñiz es hospitalizado de emergencia por bronconeumonía

CIUDAD DE MÉXICO.- La salud de Coque Muñiz se ha convertido en tema de preocupación entre sus seguidores, luego de que se diera a conocer que el cantante fue hospitalizado de emergencia tras el concierto que ofreció, este fin de semana, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

De acuerdo con información publicada por la revista TVNotas, después de su presentación, Muñiz sufrió de fuertes dolores en el pecho, por lo que decidieron trasladarlo hasta un hospital cercano para que fuera atendido de manera inmediata.

"Tengo un problema de bronquios. Con los cambios de clima, que estaba frío y (luego el ) calor; entonces me vino un dolor muy fuerte", dijo a la publicación desde la clínica donde todavía se encuentra.

Según explicó el propio conductor, tras varios estudios, los doctores le diagnosticaron una bronconeumonía, aparentemente derivada a los cambios de clima a los que se sometió: "Me trajeron para que me checaran y me descubrieron una bronconeumonía, pero ya estoy estable", agregó.

Aunque por su estado de salud no pudo ahondar en detalles, negó que se encuentre en peligro y agradeció por la preocupación de sus fans y los medios de comunicación: "No estoy en terapia intermedia. Estoy bien, pero no puedo hablar mucho. Agradezco la preocupación", expresó antes de finalizar la comunicación.

Por ahora, se desconoce el tiempo que permanecerá internado, lo que sí destacó la publicación es que se encuentra muy bien atendido y en compañía de su familia.

En los últimos años, el también conductor de televisión también encendió las alarmas por un aparente problema en la nariz, del que hasta ahora no ha dado detalles; además, en 2022 permaneció varios días en el hospital y hasta fue sometido a una intervención quirúrgica por una enfermedad en la próstata.