Lista Lucero para dar amor

Por: Agencia Reforma

Diciembre 12, 2024 -

¿Quién no recuerda a Lucero cantando el "9,9,9,9" o incluso llorando al ver que la meta no se alcanzaba en el Teletón México?

En la historia de la cantante y del Teletón hay muchos momentos de entrega, amor, alegría, pero también de lágrimas y angustia.

Desde la primera edición, realizada en 1997, Lucero estuvo a cargo de la conducción día y noche, durante más 24 horas continuas.

"La historia del Teletón y yo sí es muy especial, porque realmente yo siempre me he sentido parte desde que comenzó. Me acuerdo que era el año 97 y cómo salí a decir esa noche, al inicio de la transmisión con un vestido rojo: ´Yo soy Lucero, estoy recién casada y tengo muchas ganas de tener un hijo, y tengo muchas ganas de darle a ese hijo un México mejor´, y así comenzó esa historia que duró muchísimos años", recordó la cantante en entrevista.

"Y que sigue durando, porque Teletón y yo, aunque la dinámica pudo haber cambiado en algún momento, y ya no fuimos los mismos conductores o no estuve yo, en todas las transmisiones siempre he estado muy cerca".

Lucero se prepara para tener algunas intervenciones especiales en este Teletón México 2024, que se realizará este sábado.

"Para mí, Teletón es un regalo en la vida, porque desde que me propusieron ser la conductora hace 28 años, me pareció la oportunidad más linda. Don Francisco, que es uno de los precursores de Teletón en América, me decía antes de hacerlo en México, que yo era una muy buena candidata para ser la conductora, y yo le decía que no sabía cómo lograrlo, y que para mí sería una labor titánica. Me dijo: ´Tú cantas y tú conduces, y tienes muy bonita comunicación con el público, y eso es lo que se necesita para hacerlo´", contó.