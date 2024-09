Arrancará tour en Monterrey

Matteo Bocelli eligió Monterrey para arrancar su primera gira por Latinoamérica y Estados Unidos.

Será el lunes 30 de septiembre cuando presente su concierto Una Noche con Matteo en el Showcenter Complex, ubicado en San Pedro.

"Estoy muy emocionado porque no sabía que iba a tener la oportunidad de viajar tanto en este año", comentó el italiano en entrevista,"mucha gente me preguntó que cuándo me presentaría (en México) y estaré ahí por primera vez con mi show".

"Este es el primer paso, es la primera vez que nos vamos a conocer, y quiero llevarles mi música en la que he estado trabajando durante algunos años. Les haré saber qué tan agradecido estoy de poder compartir ese momento con ellos. Será un viaje interesante".

SU FAMOSO PADRE

Hijo del internacionalmente reconocido Andrea Bocelli, Matteo nació en Italia el 8 de octubre de 1997, y desde que era un niño se interesó por la música; empezó a tocar el piano cuando tenía 6 años; a los 18 debutó como tenor, pero fue en 2018 cuando el dueto con su padre, "Fall On Me", lo lanzó a la fama.

"Un apellido como el mío te abre muchas puertas y te da muchas oportunidades, pero al mismo tiempo la gente tiene muchas expectativas, te quieren ver en un nivel como el de tu papá, y lo cierto es que cada quien tiene su propio camino, su propia forma de sentir la música", afirmó Matteo.

"De mi padre aprendí lo que es ser dedicado. Vi el trabajo que puso en su carrera, en su música, y en general, en todo lo que quiere lograr da el 110 por ciento, y eso es lo más importante".

CANTA, TOCA Y COMPONE

Además de cantar y tocar el piano, Matteo es compositor.

"Escribir es el lado más creativo de mi carrera, me encanta componer, hablar y expresar todo lo que siento dentro. Es una forma hermosa de conectar con los fans", aseguró.

Matteo compartió que le gusta que la gente se sienta reflejada con su música, ya que escribe desde su experiencia personal, como en la canción "Honesty", que es una de sus preferidas de su disco.

"Cuando era niño, era difícil encontrar gente que estuviera conmigo sólo por mí y no por mi apellido. Esta canción habla de la honestidad, de personas que han estado en mi vida y han sido honestas cuando me equivoco o cometo un error, que no son complacientes sólo por mi apellido", expresó.

Recuerda que alguna vez visitó Monterrey con su padre, pero no tuvieron la oportunidad de explorar la Ciudad, espera que en esta ocasión sea diferente.

"No tengo planes aún, pero espero que alguien local me guíe para conocer más de Monterrey", dijo.