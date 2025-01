Conan O'Brien recibirá el Premio Mark Twain por su trayectoria en la comedia

Por: Agencia AP

Enero 16, 2025 - 01:23 p.m.

WASHINGTON. — El comediante y presentador Conan O'Brien fue nombrado el más reciente ganador del Premio Mark Twain por su trayectoria en la comedia.

O'Brien, de 61 años, ha trazado una improbable trayectoria de décadas, en la que pasó de ser un intruso televisivo a un veterano reverenciado de la comedia. En el camino, sobrevivió a uno de los fracasos más públicos en la historia de la televisión en "The Tonight Show" — solo para lanzar un exitoso y sostenido segundo acto.

Su serie de viajes "Conan O'Brien Must Go" despertó aclamación popular y crítica, además de tener una segunda temporada en camino. En marzo, O'Brien presentará los Premios de la Academia, tres semanas antes de su propia ceremonia para recibir el Premio Mark Twain en Washington.

Deborah Rutter, presidenta del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, llamó en un comunicado a O'Brien como "un maestro de la invención y reinvención, que empuja constantemente los límites en busca de nuevas alturas cómicas".

O'Brien ofreció su propia evaluación en broma, diciendo en el comunicado del Centro Kennedy que sería "el primer ganador del Premio Mark Twain reconocido no por el humor, sino por mi trabajo como piloto de barco fluvial". Será honrado el 23 de marzo en una ceremonia especial en la que recibirá un busto de bronce de Twain, el célebre escritor y satírico estadounidense cuyo verdadero nombre era Samuel Clemens.

Los ganadores del Premio Mark Twain suelen ser agasajados con una noche de mensajes y homenajes en video, a menudo con la participación de ganadores anteriores del premio. La ceremonia se transmitirá por Netflix en una fecha aún por anunciar.

O'Brien saltó a la fama desde casi el anonimato en 1993, cuando fue elegido para reemplazar al legendario David Letterman como presentador de "Late Night" a pesar de no tener mucha experiencia frente a cámaras. O'Brien había sido editor de Harvard Lampoon y pasó años como guionista para "Saturday Night Live" y "The Simpsons" ("Los Simpson"), apareciendo en cámara solo como un extra ocasional en los sketches de "SNL".

Su energía nerviosa y torpe, que contrastaba con la personalidad impasible de Letterman, O'Brien constantemente se burlaba de su propia apariencia desgarbada y de no ser apropiado para el trabajo. Continuó presentando "Late Night" durante 16 años, más tiempo que cualquier otro presentador.

En 2009, la carrera y la persona de O'Brien tomaron un giro. Se convirtió en el hombre que públicamente ganó y perdió el trabajo de sus sueños ante los ojos de Estados Unidos.

O'Brien fue elegido para reemplazar a Jay Leno como presentador de "The Tonight Show" a pesar de las advertencias públicas de sus propios invitados de que Leno no estaba listo para ceder el trono. Después de siete meses de índices de audiencia en declive, los ejecutivos de NBC trajeron de vuelta a Leno para un nuevo programa que desbancó a "The Tonight Show". O'Brien se negó a aceptar el cambio, lo que llevó a un enfrentamiento público que terminó con un pago de varios millones de dólares para que O'Brien y su equipo abandonaran la televisora a principios de 2010.

El incidente dividió al mundo de la comedia, Leno era considerado el villano y O'Brien la víctima que fue encaminada al fracaso.

En una emotiva despedida en su último "Tonight Show", O'Brien se describió a sí mismo como afortunado y se negó a mostrarse amargado.

"Todo comediante sueña con presentar 'The Tonight Show', y durante siete meses tuve la oportunidad de hacerlo", dijo. "Lo hice a mi manera con personas que amo, y no me arrepiento ni un segundo".

Terminó con una especie de llamado para la juventud.

"Lo único que pido, especialmente a los jóvenes que miran, es que por favor, no sean egoístas y desconfiados", dijo O'Brien, con la voz entrecortada. "Nadie en la vida obtiene exactamente lo que pensaba que iba a obtener, pero si trabajas realmente duro y eres amable, sucederán cosas increíbles".

O'Brien resurgió más tarde en 2010 con un nuevo programa de entrevistas en el canal de cable TBS. A pesar del perfil más bajo del canal, el programa se emitió durante 11 años mientras lanzaba proyectos paralelos como el podcast "Conan O'Brien Needs a Friend" y el programa de viajes "Conan Without Borders", precursor de su programa actual.

Otros comediantes que han recibido el premio Mark Twain a la trayectoria incluyen a Letterman, Leno, George Carlin, Whoopi Goldberg, Bob Newhart, Carol Burnett y Dave Chappelle.