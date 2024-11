Mensaje de Perdón de Ernestina Sodi a Laura Zapata

Por: El Universal

Noviembre 12, 2024 - 12:31 p.m.

Fernando Isla Salvatori, amigo y coach de Ernestina Sodi, dio a conocer que, un mes antes de su fallecimiento, la escritora escribió un mensaje de perdón a su hermana Laura Zapata, con la que estuvo distanciada por dos décadas, sin embargo, nunca se lo envió a la actriz.

El coach asistió a la misa que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, para despedir a Ernestina, quien murió el pasado viernes 8 y recordó a su amiga como una mujer que se fue en paz, sin ningún rencor de por medio.

Confió al medio "Consigna Yucatán" que, parte del coaching, consistió en reunirse cada viernes y emprender un viaje juntos una vez al mes.

Además, contó que, poco antes de que Sodi perdiera la vida, había encontrado la paz y había dejado en el pasado todos aquellos pasajes dolorosos que vivió, entre ellos, los problemas en su matrimonio, el secuestro del que fue víctima y sus diferencias con Laura.

"No fue fácil su matrimonio, después vivió un secuestro terrible con su hermana Laura, y ella encuentra la paz y el amor a través del perdón y de la ayuda; Ernestina Sodi se fue feliz, se fue en paz, no tenía una sola piedra cargando", afirmó.

En uno de esos viajes, que tuvo lugar alrededor de hace un mes y medio, Ernestina y Fernando visitaron la Hacienda Sotuta de Peón, ubicada en Teoh, Yucatán, en donde realizaron un ejercicio muy emotivo, que consistía en escribir un mensaje de perdón; "Titi", como le decían sus hermanas, le escribió a Laura, aunque el texto nunca fue enviado a su destinataria.

Fue por ello que Isla Salvatori indicó que, si la actriz escuchaba su entrevista, deseaba que supiera que su hermana partió sin ningún rencor o resentimiento.

"Si por medio de ustedes, me llega a escuchar Laura Zapata, hace un mes estuvimos en una piscina en la hacienda, escribiéndoles a Laura Zapata y a un hermano, con el que tuve una diferencia, no mandamos el mensaje porque se nos pasó el tiempo", argumentó.

Aprovecho para aclarar que, en ningún momento, le habló mal de Laura o de alguna otra de sus hermanas.

"Nunca me habló mal de Laura, no me habló jamás mal de sus hermanas; perdonó a su violador, perdonó a sus secuestradores, perdonó absolutamente a todos y perdonó en paz, nunca, en tres años de convivir con ella todos los viernes, de tomar vino con ella todos los viernes, de viajar una vez al mes todos los viernes, nunca la vi de malas", ahondó.