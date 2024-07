Impulsa a candidata demócrata

Kamala Harris, aunque aún no ha sido nombrada oficialmente como candidata del Partido Demócrata para la presidencia de Estados Unidos, ha captado la atención de la Generación Z gracias al respaldo de la estrella del pop, Charli XCX.

La cantante británica impulsó a Harris a la fama viral con una publicación en X, en la que la llamó “Brat”, que es el título de su reciente álbum.

35 MILLONES DE VISTAS

“Kamala ES brat”, publicó la artista de 31 años el domingo. Ayer por la tarde, la publicación había alcanzado más de 35 millones de personas.

El respaldo llega en un momento crítico, justo después de que el presidente Joe Biden anunciara su retiro de la contienda electoral y su apoyo a Harris como su sucesora.

Este cambio de guardia subraya un contraste generacional y de enfoque político con la imagen de su rival republicano, Donald Trump.

¿QUÉ ES BRAT?

Brat es el sexto álbum de estudio de Charli XCX, lanzado el 7 de junio. En 15 pistas de hyperpop, la cantante explora temas como la femienidad, los celos, el trauma generacional, la confianza y la vulnerabilidad, lo que ofrece una experiencia synth-pop nostálgica y relajada.

Colaboran artistas como Julia Fox y Lorde. La portada es un cuadrado verde brillante con “brat” en una fuente simple.

En una entrevista de TikTok, Charli describió a un “brat” como “esa chica que es un poco desordenada, le gusta la fiesta y tal vez dice algunas cosas tontas a veces”.

DESEMPEÑO MUSICAL

El álbum Brat ha tenido un buen desempeño, alcanzando el tercer lugar en la lista Billboard 200. La pista “360” tiene más de 93 millones de reproducciones en Spotify.

Algunos comentaristas han llamado a este el “verano brat”, con cientos de miles de videos de TikTok que usan las canciones del álbum.

El concepto de “brat” ha sido muy popular en internet, con usuarios que replican el estilo de la portada del álbum para crear mensajes humorísticos o escandalosos sobre un fondo verde brillante, conocido como verde brat.

Este verano se caracteriza por todo lo brillante y verde.

Beneficios para harris del verano brat.

La campaña de Harris se ha sumado a la tendencia del “verano brat” con entusiasmo. El lunes, su cuenta de X anunció la creación de una página de campaña en Instagram, “kamalahq”.

La publicación destacada en Instagram incluye un carrusel de fotos con una captura del tuit de Charli y un cuadrado verde brat que dice: “bienvenido a kamala hq. esta es la página oficial de respuesta rápida de la campaña presidencial de la vicepresidenta Harris”.

La publicación está subtitulada con la frase “And when we put this to bed the internet will go crazy” (Y cuando pongamos esto a descansar, el internet se volverá loco), una referencia a la canción del álbum titulada “Girl, so confusing”, que se volvió viral después de que Charli XCX lanzara una versión con Lorde.

La campaña de Harris también utiliza música de moda de otros artistas. Su cuenta de TikTok publicó un carrusel a “Femininominon”, un juego de palabras entre ‘femenino’ y ‘fenómeno’, una canción de la cantante estadounidense Chappell Roan, de 26 años.

IMPORTANCIA DEL RESPALDO

La audiencia joven de Charli XCX es crucial para Kamala Harris. Hasta la retirada de Joe Biden, muchos votantes estaban preocupados por una gerontocracia con Biden (81 años) y Trump (78 años) como opciones.

Una encuesta de febrero realizada por la BBC y la agencia de investigación Ipsos mostró que el 59 por ciento de los votantes consideraba a ambos demasiado viejos para otro mandato, y un 27 por ciento adicional solo a Biden. Los demócratas parecían estar en problemas: una encuesta de CNN en abril mostró a Biden 11 puntos detrás de Trump entre los votantes de 18 a 34 años. Errores recientes de Biden en público no ayudaron a su imagen.

Si gana la nominación presidencial demócrata, Harris, de 59 años, sería la candidata más joven frente a Trump.