Hoy cumpliría 75 años "El Divo de Juárez"

Por: El Mañana Staff

Enero 07, 2025 - 11:46 a.m.

Reynosa, Tam. El Mañana/Staff.- Juan Gabriel , uno de los más grandes artistas que ha dado México , cumpliría hoy sus 75 años.

A nueve años de su partida, Alberto Aguilera Valadez, nombre de pila de "El Divo de Juárez", sigue vivo en el corazón de su público que le recuerda con mucho cariño, cantando todos y cada uno de los éxitos que sonaron por todo el mundo.

Considerado uno de los artistas más grandes de América Latina y quien vendiera más de 150 millones de copias de su discos en todo el mundo, hoy es recordado con cariño por sus fans.

Después de su muerte, fue incluido en el Pabellón de la Fama de los Compositores Latinos.

Sus canciones No tengo dinero y Me he quedado solo, fueron algunos de sus primeros éxitos.

Y Así nació un gran repertorio de melodías escritas por él y que siguen siendo esenciales en los momentos importantes de la comunidad mexicana.

No me vuelvo a enamorar, Ya lo sé que tu te vas, Querida, otros grandes éxitos de "El Divo de Juárez".

Sin duda, de las más escuchadas y cantadas son las letras de Así Fue, Te sigo Amando, Abrázame más fuerte, La diferencia y entre muchas más.