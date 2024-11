Influencer Sol León arremete contra Cazzu

El nombre de Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar se volvieron tendencia en redes sociales esta semana luego de que la rapera saliera a desmentir la versión que dio la hija de Pepe Aguilar en una entrevista, donde aseguró que tanto ella como su esposo Christian estaban tranquilos, ya que no habían herido a nadie; pues según Aguilar, todos los implicados, incluida Cazzu conocían su relación antes de que se hiciera pública.

Por medio de una entrevista que dio la "Nena trampa" para el podcast "PLP" mencionó que fue todo lo contrario, ya que que se enteró de la nueva relación que tenía el papá de su hija Inti con la intérprete de "Abrázame", al mismo tiempo que el público lo hizo.

Asimismo, reveló que la decisión de poner fin a su noviazgo fue del intérprete de "Botella tras botella", a quien incluso le llegó a preguntar si había otra persona en su vida, a lo que éste lo negó.

Como era de esperarse, la entrevista que ofreció Cazzu se volvió viral en varias plataformas, y aunque la mayoría le aplaudieron la serenidad e inteligencia con la que manejó el asunto, hubo quienes la atacaron como la influencer Sol León.

Durante un video que compartió en sus redes sociales, y que fue retomado por la cuenta de TikTok @Idachismes, la creadora de contenido se pronunció sobre lo que dijo Cazzu, pues expresó que las mujeres deben comprender que nadie "les quita" a su pareja, ya que aseguró que cuando un hombre mira a otra persona, es porque ya no siente amor.

"Hay que entender y saber reconocer cuando la persona se fija o pone los ojos en otra persona, claramente ten dignidad y ábrete tú sola, porque claramente ya no te quieren", dijo.

También enfatizó que nadie debería permanecer en una relación donde no se es feliz, independientemente de cuántos hijos tenga, pues el derecho a buscar la felicidad y el amor es fundamental para todos.

"Nadie está obligado a vivir ahue... con nadie ni por 500 hijos, luego los hijos crecen y uno como perro. Muy diferente ser papá a ser pareja. Entender eso... Me da un coraje, no me puedo quedar callada", agregó.

Estas afirmaciones generaron un gran debate entre los usuarios de las redes sociales, con comentarios divididos sobre el tema. Muchos apoyaron la postura de León, mientras que otros defendieron a Cazzu, argumentando que ella nunca forzó a Nodal: "Creo que Sol no entendió con sus tres neuronas q tiene ella salió a hablar de algo q alguien supuso no a pelear a ese esperpento"; "A esta ese tinte le daño el cerebro, Cazzu no anda peleando un vato, y nunca dijo que se lo quitaron, solo contó su verdad"; "jajaja enfócate en tu hija mejor y deja de hablar estupideces, Cazzu nunca dijo que quería a fuerzas a Nodal"; "Solo las amantes defienden a Ángela. Además, Cazzu nunca quiso quedarse con el naco Nodal solo dijo que dejen de hablar de ella".