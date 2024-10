De estreno: Adopta a José Alfredo

La primera vez que Natalia Jiménez escuchó música vernácula mexicana, según cuenta, fue cuando se mudó a la Ciudad de México en el 2001, mientras recorría los mercados intentando adaptarse a un estilo de vida fuera de su natal Madrid.

CAUTIVADA

Más de dos décadas después, y totalmente cautivada por la cultura nacional, además de agradecida por la buena recepción de los materiales "México de Mi Corazón", volúmenes 1 y 2 (de 2019 y 2021), la española continúa con su etapa de homenajes a los éxitos populares, esta vez con "De Jiménez a Jiménez", una recopilación de ocho temas de la autoría de José Alfredo Jiménez, grabados en vivo y ya disponible en las plataformas.

"La música mexicana es para el mundo. Yo, que he hecho giras por muchas partes, lo que más me aplauden es el mariachi: las cantan como si todos hubieran nacido aquí. Siento que hay algo muy bonito en el mariachi que une a toda Latinoamérica, en especial.

A la gente le encantan las rancheras y siento que México tiene un atractivo que a veces ni los mexicanos dimensionan; es algo lindo, porque de algún modo los hace humildes", contó en entrevista.

El teatro Juárez, de Guanajuato, estado donde nació el reverenciado compositor, fue el escenario donde la cantante revivió, muy a su estilo, temas tan emblemáticos como "Si Nos Dejan", "Un Mundo Raro" y "La Media Vuelta", donde se unió al mariachi del divo Alma de Juárez, que acompañó a Juan Gabriel por más de dos décadas.

"Estuve muy involucrada, siempre daba referencias de los arreglos, y como había otras versiones que me gustaban, desde lo que hicieron Luis Miguel o Alejandro Fernández, pero los productores también tuvieron libertad, liberaron su creatividad y, la verdad, es que el resultado me voló la cabeza, me dejó impresionada", resaltó.

DE GIRA

La madrileña, de 42 años, artífice de éxitos como "Creo en Mí" y "Quédate con Ella", arrancará su nueva gira, "La Jiménez", el próximo 20 de enero en el Auditorio Nacional, donde repasará lo mejor de su discografía y celebrará, precisamente, su más reciente lanzamiento.

"También estoy metiendo canciones de los grandes intérpretes hispanos, desde José José hasta Camilo Sesto, Pedro Infante, Vicente Fernández... Seguiré cantando estas canciones porque son las que más le llegan a la gente", resaltó.

MADRE TRABAJADORA

La vocalista de la extinta banda de pop La Quinta Estación contó cómo vive la maternidad estando lejos de su hija Alessandra, quien la próxima semana cumplirá 8 años, con los preparativos para embarcarse en una extensa gira por la República Mexicana.

"Es difícil. Igual que a todas las madres trabajadoras del mundo, me toca compaginar escenarios imposibles. A veces tengo que hacer cosas descabelladas para poder verla. Lo seguiré haciendo porque el legado que le voy a dejar es mi amor.

Ya comienza a dimensionar a qué me dedico. Le explico que mamá es cantante y me mira un poco raro. Empieza a acompañarme en los conciertos y se da cuenta de que la gente me quiere. No tiene ni idea de qué es La Quinta Estación, la única canción que reconoce es ´Creo en Mí´, porque la cantaron una vez en la escuela", explicó.