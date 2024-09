Recordar es vivir: Nostálgico concierto

La noche del sábado fue especial porque llegaron Los Ángeles Negros a Reynosa; una banda con más de 57 años de trayectoria que logró lleno total en el Parque Cultural Reynosa, en donde ofrecieron un espectacular concierto.

Al recinto llegaron familias completas, pero la mayoría, personas de la tercera edad acompañadas por sus hijos o hasta sus nietos, quienes disfrutaron por dos horas de sus ídolos chilenos, quienes deleitaron con sus canciones a más de tres generaciones con sus emblemáticos temas de amor y desamor.

MARIO, INOLVIDABLE

En punto de las 21:00 horas, elegantemente vestidos, Los Ángeles Negros tomaron sus lugares en el escenario e iniciaron la velada musical en la que era un reencuentro feliz, pero a la vez triste, pues en su alineación ya no está su creador, Mario Gutiérrez, quien falleciera junto a su esposa a causa del Covid, pero en todo momento fue recordado con menciones y anécdotas contadas entre canciones.

En esta nostálgica noche desfilaron melodías como "Mejor es morir, morir", "Porcentaje", "El rey y yo", "Déjenme Si Estoy Llorando" y "A Tu Recuerdo", entre muchas más.

El show contó con un coro monumental que no dejaba de corear y acompañarlos con temas como "Debut y despedida", "Esta Noche La Paso Contigo", "A la mujer que tanto amé" y "Murió La Flor".

También cantaron "Niña" que hiciera famosa José José y "Angelitos negros". Fue una lluvia de éxitos, todos de dominio público, pues al concierto asistieron verdaderos fans que se sabían todos los temas; fue, sin lugar a dudas, una noche inolvidable para el público y para el grupo chileno que se mostró emocionado por el recibimiento de los reynosenses.

ENTREVISTA

Antonio Saavedra, vocalista de la agrupación, fue quien tomó la palabra en la entrevista e inició agradeciendo al público la asistencia y el cariño que les profesan desde hace 57 años y dijo:"Estamos muy contentos de estar aquí en Reynosa Tamaulipas; teníamos mucho tiempo de no estar aquí con este público tan hermoso y romántico que siempre nos ha apoyado y esta noche no fue la excepción; fue una noche extraordinaria, nos vamos contentos y con intenciones de regresar".

Acerca de la posibilidad de una serie sobre la agrupación explicó: "De hecho, había muchos proyectos, como la serie antes de que se fuera Mario; incluso, se hizo una serie en Chile, pero hubo equivocación de datos, pero tenemos todo grabado la verdad de Ángeles Negros. Hay un productor interesado en hacerla así como empresas que nos respaldarían".

Saavedra, además, comentó que el próximo 15 de diciembre recibirán un reconocimiento por parte del Gobierno de Chile por 57 años de una trayectoria ininterrumpida, en la cual enfatizó que agradecen a México el despunte de su carrera y el cariño que los ha mantenido vigentes en los escenarios.

Respecto a su música es difícil navegar contracorriente con los nuevos géneros musicales, siendo ellos puramente romanticismo, indicó: "En general, el romanticismo no cambia, sólo se transfiere; lo que hoy vimos son canciones que son parte del folclor latinoamericano del romanticismo; es lindo que se siga manteniendo, no importa cómo se escuche y en qué ritmo, pero los Ángeles Negros siguen".

Además, nos adelantaron que ya grabaron algunas placas de su dueto con Mon Laferte, que será parte del material discográfico que sacarán el próximo año, en el que advierte habrá muchas sorpresas.

Y respecto a su posibilidad de ser parte del famoso Festival Chileno de la Quinta Vergara, su vocalista enfatizó: "Siempre hubo un acercamiento, pero por una cosa u otra no se hizo; yo ya no le encuentro la gracia de estar en Viña del Mar, esto se lo merecían Mario y Lucho en vida. Sería muy apresurado estar ahora mismo ahí, pero ya no es lo mismo el pisar ese escenario, pero si están dispuestos ¿por qué no?"

La exitosa gira de Los Ángeles Negros continúa en Chiapas, en noviembre se presentarán en Matamoros, Tamaulipas, y en diciembre estarán en Estados Unidos.