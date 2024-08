Abre Danza UNAM puerta a exponentes de todo el País

Por primera vez, la dirección de Danza de la UNAM, que encabeza la coreógrafa Claudia Lavista, emitirá una convocatoria nacional para integrar en 2025 la programación principal de la sala Miguel Covarrubias y del salón de Danza del Centro Cultural Universitario (CCU), informó la también bailarina durante una conferencia de prensa para presentar su programa de trabajo.

"Nos interesa hacer una convocatoria, porque nos importa conocer cosas que quizá no hemos visto o agrupaciones o artistas que quizá no han estado en la Covarrubias porque no viven en la Ciudad de México o en los alrededores o están en otros lados.

"Creemos que la convocatoria nos permitirá, además, hacer el inicio del gran mapa de la danza en México", expuso Lavista.

Anteriormente se emitieron convocatorias, pero para proyectos específicos, aclaró.

"En este caso, quisimos ampliarlo y hacer una convocatoria para la comunidad de la danza, para todas las formas de danza además, no solamente para la danza contemporánea, para la mayor parte de la programación del año que viene".

Se trata, detalló Lavista, de una convocatoria abierta y un comité cultural, plural, será el responsable de la programación.

Serán seleccionadas 28 propuestas, para las cuales se dispone de un presupuesto aproximado de 1.2 millones de pesos, informó Lavista.

Cada función en la Covarrubias se paga en 20 mil pesos y serán tres, de viernes a domingo, mientras que en el Salón de la Danza la remuneración por función es de 12 mil 500 pesos.

Lavista dio a conocer también que el presupuesto operativo de Danza es de 6 millones de pesos y el próximo año aumentará un 10 por ciento.